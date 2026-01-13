Известный артист студии «Квартал 95» после своего загадочного исчезновения появился и сделал объявление

Сценарист и артист студии "Квартал 95" Валерий Жидков, известный под псевдонимом "Тамбовский волк", выехал из Украины без предупреждения и прекратил сотрудничество со студией. После начала полномасштабной войны он надолго исчез из публичного пространства, и о его местонахождении не было никакой информации.

Валерий Жидков (фото из открытых источников)

Еще в начале прошлого года об отсутствии какого-либо контакта с Жидковым заявил Евгений Кошевой. По его словам, отъезд коллеги стал неожиданностью всей команды.

"Он не работает. Он уехал — не знаю, можно ли это назвать по-английски, или нет. Когда я узнал, что он ушел, это было неожиданно. Я пришел, а мне сказали: "Валера уехал". Ну уехал и уехал. Значит, такой ты сильный чувак", — сказал Кошевой.

Сейчас стало известно, что Валерий Жидков появился в США и готовится к первому за длительное время публичному выступлению. Его концерт анонсирован в Майами.

В описании мероприятия артиста называют одним из самых опытных и титулованных комиков, сценаристом, ведущим и автором собственного стендап-шоу на телевидении. Также отмечается, что его юмор ориентирован на мыслящую аудиторию, а самого Жидкова позиционируют как "самого интеллектуального комика на сцене и вне ее". Отдельно отмечается, что он является обладателем хрустальной совы украинского клуба "Что? Где? Когда?".

В рамках нового сольного выступления Жидков обещает рассказать о жизни вдали от Украины, войне и собственном опыте эмиграции. "Новая сольная программа – о новой жизни, о том, что знакомо каждому из нас", – говорится в анонсе.

Известно, что Валерий Жидков родился в Тамбове. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он исчез из информационного пространства, что вызвало немало вопросов у публики.

В то же время артист публично осуждал российскую агрессию: на его странице в Instagram появлялись соответствующие сообщения, а также шутки о мародерстве российских военных, в частности о воровстве унитазов и бытовых вещей.