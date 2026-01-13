Відомий артист студії «Квартал 95» після свого загадкового зникнення з'явився і зробив оголошення

Сценарист і артист студії "Квартал 95" Валерій Жидков, відомий під псевдонімом "Тамбовський вовк", виїхав з України без попередження та припинив співпрацю зі студією. Після початку повномасштабної війни він надовго зник з публічного простору, і про його місцеперебування не було жодної інформації.

Валерій Жидков (фото з відкритих джерел)

Ще на початку минулого року про відсутність будь-якого контакту з Жидковим заявив Євген Кошовий. За його словами, від’їзд колеги став несподіванкою для всієї команди.

"Він не працює. Він поїхав — не знаю, чи можна це назвати “по-англійськи”, чи ні. Коли я дізнався, що він пішов, це було несподівано. Я прийшов, а мені сказали: “Валера поїхав”. Ну поїхав і поїхав. Значить, такий ти “сильний” чувак", — сказав тоді Кошовий.

Зараз стало відомо, що Валерій Жидков з’явився у США та готується до першого за тривалий час публічного виступу. Його концерт анонсовано в Маямі.

В описі заходу артиста називають "одним із найдосвідченіших і титулованих коміків", сценаристом, ведучим і автором власного стендап-шоу на телебаченні. Також зазначається, що його гумор орієнтований на мислячу аудиторію, а самого Жидкова позиціонують як "найінтелектуальнішого коміка на сцені й поза нею". Окремо наголошується, що він є володарем кришталевої сови українського клубу "Що? Де? Коли?".

У межах нового сольного виступу Жидков обіцяє розповісти про життя далеко від України, війну та власний досвід еміграції. "Нова сольна програма — про нове життя, про те, що знайоме кожному з нас", — йдеться в анонсі.

Відомо, що Валерій Жидков народився в російському Тамбові. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він зник з інформаційного простору, що викликало чимало запитань у публіки.

Водночас артист публічно засуджував російську агресію: на його сторінці в Instagram з’являлися відповідні дописи, а також жарти про мародерство російських військових, зокрема про крадіжки унітазів та побутових речей.