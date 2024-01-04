Известный блоггер в Украине выступил против мобилизации: что предлагает

Украинский блогер и бывший муж исполнительницы Анны Тринчер Александр Волошин высказался по поводу охвата мобилизацией тех, кто, как и он — блоггеры. Он ответил на предложение военных прийти в ТЦК в соцсети.

Александр Волошин (фото из открытых источников)

"Ситуация: ваш товарищ/друг/отец воюет. И его рота понимает, что нет машин, нет техники, и государство ничего не дает. И здесь ваш отец понимает, что рядом с ним блоггеры, бизнесмены и ранее донатившие — большинство из них уже воюет, или покинули страну и им стало уже все равно, потому что они убегали от мобилизации и считают, что их выдворили из страны. Будут ли закрываться собрания? Нет. Будет ли провал на фронте? Думаю, да", — ответил блоггер.

Отвечая на вопрос подписницы: "Должны ли воевать только те, у кого нет денег?", Волошин отметил следующее:

"По моему мнению, воевать нет никто. Если бы была моя воля, то я бы не допустил этого".

Александр еще сообщил, что с 2014 года на линии фронта с оружием находится его отец, а с 2022 – родной дядя. Он старается постоянно им оказывать помощь и придерживается мнения, что принесет больше пользы, находясь в тылу.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, в что превратилось принятие законопроекта о мобилизации . Законопроект о мобилизации продолжает оставаться одной из обсуждаемых тем в Украине. Выдвигаются очень специфические идеи – типа проводить мобилизацию с помощью лотереи, или получать "броню", платя больше налогов. Тем временем парламентский Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки приступил к рассмотрению законопроекта о мобилизации. Для усовершенствования и доработки документа было приглашено командование ВСУ и представителей Минобороны, сообщил руководитель парламентской фракции "Слуга народа", член указанного Комитета Давид Арахамия.