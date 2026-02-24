logo

Известный голливудский актер призывает американцев "избавиться" от Трампа

Роберт Де Ниро также подверг критике сторонников президента.

24 февраля 2026, 21:42
Голливудский актер и режиссер Роберт Де Ниро снова публично высказался с критикой в адрес президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, назвав его "идиотом" и заявив, что он разрушает страну.

Известный голливудский актер призывает американцев "избавиться" от Трампа

Роберт Де Ниро (фото из открытых источников)

Как сообщает The Independent, во время участия в подкасте The Best People with Nicolle Wallace на телеканале MSNBC актер эмоционально прокомментировал политическую ситуацию в США. По его словам, Трамп представляет угрозу для государства, и его "нужно избавиться".

Де Ниро также подверг критике сторонников движения MAGA, обратив внимание на то, что они, по его мнению, ведут себя так, будто только они являются "настоящими американцами":

"Я не хочу, чтобы все ходили с этими флагами MAGA и американскими флагами, словно они единственные. Мы тоже американцы".

Издание отмечает, что это не первый случай, когда Де Ниро резко высказывается о Трампе. Ранее он уже называл его "филистимским президентом Америки" во время выступления на Каннском кинофестивале.

Актер известен своей активной гражданской позицией и неоднократно использовал публичные площадки для критики политики Трампа и его администрации.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у дома голливудская актриса Анджелина Джоли решила изменить свою жизнь и оставить Голливуд в поисках покоя. Как пишет издание People, звезда намерена окончательно уехать из США и поселиться за границей.

По информации источника, Джоли уже давно испытывает раздражение из-за чрезмерного внимания папарацци, серьезно усложняющей повседневную жизнь как для нее, так и для ее детей. Кроме того, актрису утомила среда, где все сосредоточено исключительно вокруг киноиндустрии. Именно эти факторы подтолкнули ее к решению искать новое место для жизни. Сообщается, что основной резиденцией Анджелины должна стать Камбоджа, в то же время планируя регулярно бывать во Франции и странах Африки.



Источник: https://www.independent.co.uk/bulletin/news/trump-robert-de-niro-wallace-b2926260.html
