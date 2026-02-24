Известный голливудский актер призывает американцев "избавиться" от Трампа

Голливудский актер и режиссер Роберт Де Ниро снова публично высказался с критикой в адрес президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, назвав его "идиотом" и заявив, что он разрушает страну.

Роберт Де Ниро (фото из открытых источников)

Как сообщает The Independent, во время участия в подкасте The Best People with Nicolle Wallace на телеканале MSNBC актер эмоционально прокомментировал политическую ситуацию в США. По его словам, Трамп представляет угрозу для государства, и его "нужно избавиться".

Де Ниро также подверг критике сторонников движения MAGA, обратив внимание на то, что они, по его мнению, ведут себя так, будто только они являются "настоящими американцами":

"Я не хочу, чтобы все ходили с этими флагами MAGA и американскими флагами, словно они единственные. Мы тоже американцы".

Издание отмечает, что это не первый случай, когда Де Ниро резко высказывается о Трампе. Ранее он уже называл его "филистимским президентом Америки" во время выступления на Каннском кинофестивале.

Актер известен своей активной гражданской позицией и неоднократно использовал публичные площадки для критики политики Трампа и его администрации.

