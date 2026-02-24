Відомий голлівудський актор закликає американців "позбутися" Трампа

Голлівудський актор і режисер Роберт Де Ніро знову публічно висловився з критикою на адресу президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, назвавши його "ідіотом" та заявивши, що він руйнує країну.

Як повідомляє The Independent, під час участі в подкасті The Best People with Nicolle Wallace на телеканалі MSNBC актор емоційно прокоментував політичну ситуацію в США. За його словами, Трамп становить загрозу для держави, і його "потрібно позбутися".

Де Ніро також розкритикував прихильників руху MAGA, звернувши увагу на те, що вони, на його думку, поводяться так, ніби лише вони є "справжніми американцями":

"Я не хочу, щоб усі ходили з цими прапорами MAGA і американськими прапорами, ніби вони єдині. Ми теж американці".

Видання зазначає, що це не перший випадок, коли Де Ніро різко висловлюється про Трампа. Раніше він уже називав його "філістимським президентом Америки" під час виступу на Каннському кінофестивалі.

Актор відомий своєю активною громадянською позицією та неодноразово використовував публічні майданчики для критики політики Трампа та його адміністрації.

