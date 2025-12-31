Известный голливудский актер с детьми покидает США: какая причина

Американский киноактер Джордж Клуни принял важное решение, касающееся его семьи. Он вместе с женой Амаль Аламуддин и их двумя детьми – восьмилетними близнецами Эллой и Александром – получили гражданство Франции, сообщает France 24.

Джордж и Амаль Клуни (фото из открытых источников)

Ключевой причиной этого шага стала политика защиты частной жизни в этой стране. Ранее в интервью RTL актер признавался, что его привлекают французская культура и язык, а также чувство безопасности, которое у него там.

"Я люблю французскую культуру, ваш язык, даже если я все еще плохо им владею после 400 дней курсов. Здесь не фотографируют детей. У школьных ворот не подстерегают папарацци. Это для нас главное", — отметил Клуни.

В 2021 году Джордж Клуни и Амаль Аламуддин приобрели винодельческое хозяйство Domaine du Canadel на юге Франции, которое впоследствии было переоборудовано в жилое поместье.

