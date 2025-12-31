Відомий голівудський актор з дітьми залишає США: яка причина

Американський кіноактор Джордж Клуні ухвалив важливе рішення, що стосується його родини. Він разом із дружиною Амаль Аламуддін та їхніми двома дітьми — восьмирічними близнюками Еллою й Олександром — отримали громадянство Франції, повідомляє France 24.

Джордж і Амаль Клуні (фото з відкритих джерел)

Ключовою причиною такого кроку стала політика захисту приватного життя у цій країні. Раніше в інтерв’ю RTL актор зізнавався, що його приваблюють французька культура та мова, а також відчуття безпеки, яке він там має.

"Я люблю французьку культуру, вашу мову, навіть якщо я все ще погано нею володію після 400 днів курсів. Тут не фотографують дітей. Біля шкільних воріт не чатують папараці. Це для нас головне", — зазначив Клуні.

У 2021 році Джордж Клуні та Амаль Аламуддін придбали виноробне господарство Domaine du Canadel на півдні Франції, яке згодом переобладнали у житловий маєток.

