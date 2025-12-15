logo

BTC/USD

89865

ETH/USD

3153.69

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Известный голливудский режиссер и его жена найдены мертвыми в доме с ножевыми ранениями
commentss НОВОСТИ Все новости

Известный голливудский режиссер и его жена найдены мертвыми в доме с ножевыми ранениями

В Лос-Анджелесе найдены мертвыми режиссер Роб Райнер и его супруга. Полиция расследует убийство.

15 декабря 2025, 07:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В США расследуют гибель известного голливудского режиссера и актера Роба Райнера и его супруги Мишель Сингер Райнер. Тела супругов были найдены 14 декабря в их доме в престижном районе Брентвуд в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает TMZ и People со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Известный голливудский режиссер и его жена найдены мертвыми в доме с ножевыми ранениями

Роб Райнер и его супруга Мишель Сингер Райнер. Фото: Jason LaVeris/FilmMagic

По предварительной информации, 78-летний режиссер и его 68-летняя жена получили ножевые ранения. Полиция Лос-Анджелеса рассматривает дело как "очевидное убийство". Детали инцидента официально не раскрываются, следствие продолжается. Капитан полиции Лос-Анджелеса Майк Бленд подтвердил, что дело ведет подразделение по расследованию убийств и ограблений.

Пожарная служба Лос-Анджелеса также подтвердила, что медики прибыли по вызову в воскресенье днем, где и были обнаружены тела. Представитель семьи Райнеров в заявлении для СМИ попросил уважать конфиденциальность близких в этот сложный период.

Роб Райнер – одна из ключевых фигур американского кинематографа. Он снял культовые фильмы "Когда Гарри встретил Салли", "Мизери", "Останься со мной", "Принцесса-невеста", "Несколько хороших парней", а также сыграл в ленте "Волк с Уолл-стрит". Кроме кинокарьеры, Райнер был активным общественным деятелем и известным политическим активистом, в частности, критиковал Дональда Трампа.

Правоохранители не сообщают о возможных подозреваемых и мотивах преступления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что умер легендарный кинорежиссер, снявший "Твин Пикс" и поддерживавший Украину.

Также "Комментарии" писали, что на войне погиб известный украинский режиссер.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/film/2025/dec/15/rob-reiner-director-harry-met-sally-found-dead-with-wife-michele-singer-reiner
Теги:

Новости

Все новости