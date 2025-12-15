Известный голливудский режиссер и его жена найдены мертвыми в доме с ножевыми ранениями

В США расследуют гибель известного голливудского режиссера и актера Роба Райнера и его супруги Мишель Сингер Райнер. Тела супругов были найдены 14 декабря в их доме в престижном районе Брентвуд в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает TMZ и People со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Роб Райнер и его супруга Мишель Сингер Райнер. Фото: Jason LaVeris/FilmMagic

По предварительной информации, 78-летний режиссер и его 68-летняя жена получили ножевые ранения. Полиция Лос-Анджелеса рассматривает дело как "очевидное убийство". Детали инцидента официально не раскрываются, следствие продолжается. Капитан полиции Лос-Анджелеса Майк Бленд подтвердил, что дело ведет подразделение по расследованию убийств и ограблений.

Пожарная служба Лос-Анджелеса также подтвердила, что медики прибыли по вызову в воскресенье днем, где и были обнаружены тела. Представитель семьи Райнеров в заявлении для СМИ попросил уважать конфиденциальность близких в этот сложный период.

Роб Райнер – одна из ключевых фигур американского кинематографа. Он снял культовые фильмы "Когда Гарри встретил Салли", "Мизери", "Останься со мной", "Принцесса-невеста", "Несколько хороших парней", а также сыграл в ленте "Волк с Уолл-стрит". Кроме кинокарьеры, Райнер был активным общественным деятелем и известным политическим активистом, в частности, критиковал Дональда Трампа.

Правоохранители не сообщают о возможных подозреваемых и мотивах преступления.

