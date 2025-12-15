logo_ukra

Відомий голлівудський режисер та його дружина знайдені мертвими в будинку з ножовими пораненнями
commentss НОВИНИ Всі новини

Відомий голлівудський режисер та його дружина знайдені мертвими в будинку з ножовими пораненнями

У Лос-Анджелесі знайдені мертвими режисер Роб Райнер і його дружина. Поліція розслідує можливе вбивство.

15 грудня 2025, 07:40
У США розслідують загибель відомого голлівудського режисера та актора Роба Райнера і його дружини Мішель Сінгер Райнер. Тіла подружжя були знайдені 14 грудня у їхньому будинку в престижному районі Брентвуд у Лос-Анджелесі. Про це повідомляють TMZ та People з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Відомий голлівудський режисер та його дружина знайдені мертвими в будинку з ножовими пораненнями

Роб Райнер і його дружина Мішель Сінгер Райнер. Фото: Jason LaVeris/FilmMagic

За попередньою інформацією, 78-річний режисер і його 68-річна дружина мали ножові поранення. Поліція Лос-Анджелеса розглядає справу як "очевидне вбивство". Деталі інциденту офіційно не розкриваються, слідство триває. Капітан поліції Лос-Анджелеса Майк Бленд підтвердив, що справу веде підрозділ з розслідування вбивств та пограбувань.

Пожежна служба Лос-Анджелеса також підтвердила, що медики прибули на виклик у неділю вдень, де й були виявлені тіла. Речник родини Райнерів у заяві для ЗМІ попросив поважати приватність близьких у цей складний період.

Роб Райнер — одна з ключових фігур американського кінематографа. Він зняв культові фільми "Коли Гаррі зустрів Саллі", "Мізері", "Залишся зі мною", "Принцеса-наречена", "Кілька хороших хлопців", а також зіграв у стрічці "Вовк з Уолл-стріт". Окрім кінокар’єри, Райнер був активним громадським діячем і відомим політичним активістом, зокрема критикував Дональда Трампа.

Правоохоронці не повідомляють про можливих підозрюваних і мотиви злочину. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що помер легендарний кінорежисер, який зняв "Твін Пікс" та підтримував Україну.

Також "Коментарі" писали, що на війні загинув відомий український режисер.



Джерело: https://www.theguardian.com/film/2025/dec/15/rob-reiner-director-harry-met-sally-found-dead-with-wife-michele-singer-reiner
