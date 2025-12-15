Відомий голлівудський режисер та його дружина знайдені мертвими в будинку з ножовими пораненнями

У США розслідують загибель відомого голлівудського режисера та актора Роба Райнера і його дружини Мішель Сінгер Райнер. Тіла подружжя були знайдені 14 грудня у їхньому будинку в престижному районі Брентвуд у Лос-Анджелесі. Про це повідомляють TMZ та People з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Роб Райнер і його дружина Мішель Сінгер Райнер. Фото: Jason LaVeris/FilmMagic

За попередньою інформацією, 78-річний режисер і його 68-річна дружина мали ножові поранення. Поліція Лос-Анджелеса розглядає справу як "очевидне вбивство". Деталі інциденту офіційно не розкриваються, слідство триває. Капітан поліції Лос-Анджелеса Майк Бленд підтвердив, що справу веде підрозділ з розслідування вбивств та пограбувань.

Пожежна служба Лос-Анджелеса також підтвердила, що медики прибули на виклик у неділю вдень, де й були виявлені тіла. Речник родини Райнерів у заяві для ЗМІ попросив поважати приватність близьких у цей складний період.

Роб Райнер — одна з ключових фігур американського кінематографа. Він зняв культові фільми "Коли Гаррі зустрів Саллі", "Мізері", "Залишся зі мною", "Принцеса-наречена", "Кілька хороших хлопців", а також зіграв у стрічці "Вовк з Уолл-стріт". Окрім кінокар’єри, Райнер був активним громадським діячем і відомим політичним активістом, зокрема критикував Дональда Трампа.

Правоохоронці не повідомляють про можливих підозрюваних і мотиви злочину.

