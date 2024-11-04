Известный хореограф, сбежавший из Украины, оторвался на "российской вечеринке" в США

Украинский хореограф Влад Яма, переехавший в США в начале полномасштабного вторжения, вызвал возмущение соотечественников, когда его заметили на "российской" вечеринке в Чикаго. Во время празднования Гэловина Яма выступал там в роли ди-джея. На мероприятии, судя по видео, присутствовали русскоязычные гости, и его назвали "русской вечеринкой."

Влад Яма (фото из открытых источников)

Украинцы критически отреагировали на появление Ямы на западе, которое ассоциируется со страной-агрессором, обвиняя его в непатриотическом поведении. В комментариях пользователи выразили свое разочарование, называя его поступок изменой и продажностью.

"Фу, отвратительно с первых секунд просмотра";

"Яма – оно, где угодно яма";

"Кто платит, тому и пляшет";

"Продавец";

"Предатель одним словом", — написали пользователи Сети.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что певица из Украины жестко опозорилась на всю РФ. Российская певица Наташа Королева, уроженка Киева, которая сейчас проживает в России и публично поддерживает политику Кремля, появилась в смелом платье с глубоким вырезом. На своей странице в социальных сетях Королева поделилась соответствующим фото, которое вызвало неоднозначную реакцию, а также добавила к нему привлекшую дополнительное внимание подпись. На снимке певица позировала в платье с принтом и глубоким декольте за кулисами одного из российских шоу.

Также "Комментарии" писали о том, чтобы логер из Украины убежал за границу . Известный львовский блогер Юра Скайф, настоящее имя которого Юрий Кальчук, неожиданно покинул Украину. По словам 26-летнего инфлюэнсера, причиной стал инцидент, связанный с угрозой для своей жизни. Юрий утверждает, что перед отъездом на него напали люди, подозреваемые им в связях с ТЦК.