Известный певец пытался убить свою жену

В документальном фильме "Девять жизней Оззи Осборна", который недавно вышел в прокат, поклонники звезды узнали о нем шокирующую правду. Жена певца Шэрон рассказала, что однажды супруг пытался ее задушить. Такую информацию предоставило издание Daily Mail.

Оззи Осборн

Легендарный рок-музыкант Оззи Осборн, находясь под действием наркотических веществ, набросился на свою жену, после того, как она уложила детей спать. Шэрон вспоминает, что зашла в гостиную и не узнала своего супруга. Он подошел к ней и сказал: "мы приняли решение, что должна умереть".

После этого, знаменитость метнул в жену стул и принялся ее душить. Но Шэрон успела нажать "тревожную кнопку" и через несколько минут к их дому прибыл наряд полиции. Известному музыканту предъявили обвинения в покушении на убийство.

Шэрон отметила, что ужасный инцидент случился с ними в 1989 году и в тот момент, когда супруг ее душил, она переживала за детей. Удивительно то, что сам Оззи Осборн, вспоминая происшествия, говорит, что в тот момент ощущал невероятное спокойствие.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что у музыканта Оззи Осборна диагностировали неизлечимую болезнь.

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