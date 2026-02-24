Известный рэпер, осуждавший режим Кремля, получил гражданство России

Латвийский хип-хоп-исполнитель Markul (настоящее имя — Марк Маркул), ранее осуждавший полномасштабное нападение России на Украину, получил гражданство РФ.

Рэпер Markul (фото из открытых источников)

Как сообщают российские Telegram-каналы, российский паспорт рэпера выдали еще в феврале 2024 года. В то же время, в Латвии двойное гражданство разрешено только с ограниченным перечнем государств, среди которых России нет, поэтому теперь его латвийское гражданство может оказаться под угрозой.

В начале полномасштабной войны Markul опубликовал в своем Instagram антивоенное сообщение, в котором заявил, что не поддерживает нападение на Украину:

"В моем окружении никогда не будет людей, которые могут оправдать то, что сейчас происходит. Всем силам и терпениям".

По информации российских пабликов, после этого артист переехал в Лондон, некоторое время жил в Европе, однако впоследствии вернулся в Москву и возобновил там концертную деятельность.

Markul — рэпер и автор песен, работающий в русскоязычном музыкальном пространстве и получивший популярность преимущественно в РФ и среди русскоязычной аудитории за рубежом. Он родился в Латвии, однако его музыкальная карьера в значительной степени строилась именно на российском рынке, где исполнитель получил широкую узнаваемость и коммерческий успех. В частности, артист записывал совместные треки из Oxxxymiron.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что отец Илона Маска признался, что хотел бы получить гражданство РФ. Отец Илона Маска, южноафриканский бизнесмен Эррол Маск, заявил, что не возражает против получения российского гражданства. По его словам, это было бы для него честью.

На вопрос о возможности получить паспорт РФ Эррол Маск ответил: "Конечно, почему бы нет? Хороший вопрос. Я удивлен, не ожидал такого вопроса. Да. Почему нет? Это было бы большой честью для меня".