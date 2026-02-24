logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.3

EUR/UAH

51.01

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки персона Відомий репер, який засуджував режим Кремля, отримав громадянство Росії
commentss НОВИНИ Всі новини

Відомий репер, який засуджував режим Кремля, отримав громадянство Росії

Репер Markul більше не засуджує РФ за напад на Україну

24 лютого 2026, 03:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Латвійський хіп-хоп-виконавець Markul (справжнє ім'я — Марк Маркул), який раніше засуджував повномасштабний напад Росії на Україну, отримав громадянство РФ.

Відомий репер, який засуджував режим Кремля, отримав громадянство Росії

Репер Markul (фото з відкритих джерел)

Як повідомляють російські Telegram-канали, російський паспорт реперу видали ще у лютому 2024 року. Водночас у Латвії подвійне громадянство дозволене лише з обмеженим переліком держав, серед яких Росії немає, тому тепер його латвійське громадянство може опинитися під загрозою.

На початку повномасштабної війни Markul опублікував у своєму Instagram антивоєнний допис, у якому заявив, що не підтримує напад на Україну:

"У моєму оточенні ніколи не буде людей, які можуть виправдати те, що зараз відбувається. Усім сил та терпіння".

За інформацією російських пабліків, після цього артист переїхав до Лондона, певний час жив у Європі, однак згодом повернувся до Москви й відновив концертну діяльність там.

Markul — репер і автор пісень, який працює в російськомовному музичному просторі та здобув популярність переважно в РФ і серед російськомовної аудиторії за кордоном. Він народився у Латвії, однак його музична кар’єра значною мірою будувалася саме на російському ринку, де виконавець отримав широку впізнаваність і комерційний успіх. Зокрема, артист записував спільні треки з Oxxxymiron.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що батько Ілона Маска зізнався, що хотів би отримати громадянство РФ.   Батько Ілона Маска, південноафриканський бізнесмен Еррол Маск, заявив, що не заперечує проти отримання російського громадянства. За його словами, це було б для нього честю.

На запитання про можливість отримати паспорт РФ Еррол Маск відповів: "Звичайно, чому б ні? Гарне запитання. Я здивований, не чекав такого запитання. Так. Чому ні? Це було б великою честю для мене".

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини