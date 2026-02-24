Відомий репер, який засуджував режим Кремля, отримав громадянство Росії

Латвійський хіп-хоп-виконавець Markul (справжнє ім'я — Марк Маркул), який раніше засуджував повномасштабний напад Росії на Україну, отримав громадянство РФ.

Репер Markul (фото з відкритих джерел)

Як повідомляють російські Telegram-канали, російський паспорт реперу видали ще у лютому 2024 року. Водночас у Латвії подвійне громадянство дозволене лише з обмеженим переліком держав, серед яких Росії немає, тому тепер його латвійське громадянство може опинитися під загрозою.

На початку повномасштабної війни Markul опублікував у своєму Instagram антивоєнний допис, у якому заявив, що не підтримує напад на Україну:

"У моєму оточенні ніколи не буде людей, які можуть виправдати те, що зараз відбувається. Усім сил та терпіння".

За інформацією російських пабліків, після цього артист переїхав до Лондона, певний час жив у Європі, однак згодом повернувся до Москви й відновив концертну діяльність там.

Markul — репер і автор пісень, який працює в російськомовному музичному просторі та здобув популярність переважно в РФ і серед російськомовної аудиторії за кордоном. Він народився у Латвії, однак його музична кар’єра значною мірою будувалася саме на російському ринку, де виконавець отримав широку впізнаваність і комерційний успіх. Зокрема, артист записував спільні треки з Oxxxymiron.

