Известный российский актер из "Бригады" высказался о войне. Видео

Павел Майков — российский актер, который в молодые годы несколько лет проживал в Киеве и здесь завершил учебу в школе. Широкую узнаваемость он получил после выхода криминального сериала "Бригада", где исполнил роль бандита по прозвищу "Пчела". После начала полномасштабной войны в Украине, в отличие от многих коллег по сериалу, Майков выступил против боевых действий, однако прямо не отметил, что именно Россия совершила нападение на Украину.

Павел Майков (фото из открытых источников)

Недавно в соцсети Threads появилось видео, на котором Павел Майков резко и эмоционально высказался против войны, пишет Телеграф. Во время выступления своей рок-группы "Магрит" актер обратился к публике с призывом к миру и завершил речь фразой, в которой осудил войну.

"Занимайтесь любовью и никогда не занимайтесь войной. Пусть война идет на х**. А те, кто хочет войны, пусть сдохнут. Это все, до свидания", — сказал Павел Майков.

В комментариях под видео сразу развернулась активная дискуссия по поводу такого резкого заявления актера, известного по роли "Пчелы". Многие пользователи написали, что, несмотря на негативный образ персонажа в "Бригаде", именно Павел, по их мнению, оказался наиболее адекватным среди актеров сериала.

Тот, который играл самого битого в "Бригаде", в жизни оказался самым адекватным.

Единственный нормальный из "Бригады". Хотя всегда казался самым быдловатым.

Кто бы знал, что все, кроме "Пчелы" из "Бригады", станут ган**нами.

Хотя по сериалу "пол" играл именно он.

Молодец "Пчела", своим умом живет!

Всегда "Пчелу" любила. Остальные выкурились до березок, кокса и жополиз*тва.

Единственный оставшийся человек из "Бригады".

О мире нужно было говорить четыре года назад.

