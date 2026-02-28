logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

50.87

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки персона Відомий російський актор з "Бригади" висловився про війну. Відео
commentss НОВИНИ Всі новини

Відомий російський актор з "Бригади" висловився про війну. Відео

Павло Майков під час концерту зі сцени виступив проти війни

28 лютого 2026, 03:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Павло Майков — російський актор, який у молоді роки кілька років проживав у Києві та саме тут завершив навчання у школі. Широку впізнаваність він отримав після виходу кримінального серіалу "Бригада", де виконав роль бандита на прізвисько "Бджола". Після початку повномасштабної війни в Україні, на відміну від багатьох колег по серіалу, Майков виступив проти бойових дій, однак прямо не зазначив, що саме Росія здійснила напад на Україну.

Відомий російський актор з "Бригади" висловився про війну. Відео

Павло Майков (фото з відкритих джерел)

Нещодавно в соцмережі Threads з’явилося відео, на якому Павло Майков різко та емоційно висловився проти війни, пише "Телеграф". Під час виступу свого рок-гурту "Магріт" актор звернувся до публіки із закликом до миру та завершив промову фразою, у якій засудив війну.

"Займайтеся коханням і ніколи не займайтеся війною. Нехай війна йде на х**. А ті, хто хоче війни, хай здохнуть. Це все, до побачення",- сказав Павло Майков.

У коментарях під відео одразу розгорнулася активна дискусія щодо такої різкої заяви актора, відомого за роллю "Бджоли". Чимало користувачів написали, що попри негативний образ персонажа у "Бригаді", саме Павло, на їхню думку, виявився найбільш адекватним серед акторів серіалу.

Той, який грав самого їб**утого в "Бригаді", у житті виявився найадекватнішим.

Єдиний нормальний із "Бригади". Хоча завжди здавався найбільш бидловатим.

Хто б знав, що всі, крім "Бджоли" з "Бригади", стануть ган**нами.

Хоча за серіалом "крису" грав саме він.

Молодець "Бджола", своїм розумом живе!

Завжди "Бджолу" любила. Решта викурилися до берізок, коксу та жополиз*тва.

Єдиний залишився людиною з "Бригади".

Про мир треба було говорити чотири роки тому.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська співачка Наташа Корольова, уродженка України, яка не висловлюється щодо повномасштабного вторгнення РФ, привітала свою маму Людмилу з ювілеєм. Сьогодні, 12 лютого, їй виповнилося 80 років.

На своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала фото, на якому її мати приймає вітання. У дописі Корольова адресувала їй низку компліментів, назвавши маму "бадьора, весела і сексуальна". На знімках видно, що жінка одягнула новорічну гірлянду та приймала привітання від російських знаменитостей, які публічно підтримали військове вторгнення Росії в Україну.





Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини