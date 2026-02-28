Відомий російський актор з "Бригади" висловився про війну. Відео

Павло Майков — російський актор, який у молоді роки кілька років проживав у Києві та саме тут завершив навчання у школі. Широку впізнаваність він отримав після виходу кримінального серіалу "Бригада", де виконав роль бандита на прізвисько "Бджола". Після початку повномасштабної війни в Україні, на відміну від багатьох колег по серіалу, Майков виступив проти бойових дій, однак прямо не зазначив, що саме Росія здійснила напад на Україну.

Павло Майков (фото з відкритих джерел)

Нещодавно в соцмережі Threads з’явилося відео, на якому Павло Майков різко та емоційно висловився проти війни, пише "Телеграф". Під час виступу свого рок-гурту "Магріт" актор звернувся до публіки із закликом до миру та завершив промову фразою, у якій засудив війну.

"Займайтеся коханням і ніколи не займайтеся війною. Нехай війна йде на х**. А ті, хто хоче війни, хай здохнуть. Це все, до побачення",- сказав Павло Майков.

У коментарях під відео одразу розгорнулася активна дискусія щодо такої різкої заяви актора, відомого за роллю "Бджоли". Чимало користувачів написали, що попри негативний образ персонажа у "Бригаді", саме Павло, на їхню думку, виявився найбільш адекватним серед акторів серіалу.

Той, який грав самого їб**утого в "Бригаді", у житті виявився найадекватнішим.

Єдиний нормальний із "Бригади". Хоча завжди здавався найбільш бидловатим.

Хто б знав, що всі, крім "Бджоли" з "Бригади", стануть ган**нами.

Хоча за серіалом "крису" грав саме він.

Молодець "Бджола", своїм розумом живе!

Завжди "Бджолу" любила. Решта викурилися до берізок, коксу та жополиз*тва.

Єдиний залишився людиною з "Бригади".

Про мир треба було говорити чотири роки тому.

