Известный российский актер стал отцом в 90 лет

90-летний российский актер, известный благодаря съемкам в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила" Иван Краско рассекретил, что он снова стал отцом. Скоро он женится на своей молодой возлюбленной. Об этом пишет издание "СтарХит".

Иван Краско. Фото: starhit.ru

Сообщается, что у него 4 декабря родилась девочка, которую назвали Дарьей. Сам же Краско говорит, что для истинной любви нет никаких преград и отговорок, чтобы родить малыша.

Известно, что второй половинкой знаменитости стала Юлия Кичемасова. У них начались романтические отношения еще тогда, когда актер был женат на Наталии Шевель.

Женщине сделали процедуру ЭКО (экстракорпорального оплодотворения), а Иван Краско несколько лет тому назад заморозил свой биологический материал.

Добавим, Иван Краско является советским и российским актером, народным артистом России. Первой его женой стала Екатерина Иванова. Их брак длился четыре года, а потом они расстались. У бывших супругов есть общий ребенок – дочь Галина.

Второй избранницей актера стала Кира Петрова. Они прожили вместе более 40 лет, пока в 1997 году его жены не стало. В 1957 году у пары родился сын, которого зовут Андрей и дочь Юлия.

Третьей супругой Ивана была Наталья Вяль. Пара прожила вместе 10 лет. У них есть два общих сына – Федор и Иван.

Четвертая жена – Наталья Шевель-Краско, она моложе своего супруга на 60 лет. В 2015 году они заключили официальный брак, а спустя 3 года развелись.

Как сообщало издание "Комментарии", популярные актеры впервые станут родителями. Известные актеры Алисия Викандер и ее муж Майкл Фассбендер ждут появления первенца. Об этом сообщило издание Metropolitan Magazine.

Кроме того, в Твиттере появились "слитые" фотографии Алисии с большим круглым животиком. Эти снимки были сделаны в середине зимы — между декабрем и январем. Уже тогда актриса находилась на последних сроках беременности.

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