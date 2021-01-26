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Известный российский актер стал отцом в 90 лет

По словам актера, если есть любовь, то нет никаких преград для рождения ребенка

сегодня, 15:54
Автор:

Любовь Блажко

90-летний российский актер, известный благодаря съемкам в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила" Иван Краско рассекретил, что он снова стал отцом. Скоро он женится на своей молодой возлюбленной. Об этом пишет издание "СтарХит".

Известный российский актер стал отцом в 90 лет

Иван Краско. Фото: starhit.ru

Сообщается, что у него 4 декабря родилась девочка, которую назвали Дарьей. Сам же Краско говорит, что для истинной любви нет никаких преград и отговорок, чтобы родить малыша. 

Известно, что второй половинкой знаменитости стала Юлия Кичемасова. У них начались романтические отношения еще тогда, когда актер был женат на Наталии Шевель. 

Женщине сделали процедуру ЭКО (экстракорпорального оплодотворения), а Иван Краско несколько лет тому назад заморозил свой биологический материал. 

Добавим, Иван Краско является советским и российским актером, народным артистом России. Первой его женой стала Екатерина Иванова. Их брак длился четыре года, а потом они расстались. У бывших супругов есть общий ребенок – дочь Галина. 

Второй избранницей актера стала Кира Петрова. Они прожили вместе более 40 лет, пока в 1997 году его жены не стало. В 1957 году у пары родился сын, которого зовут Андрей и дочь Юлия.

Третьей супругой Ивана была Наталья Вяль. Пара прожила вместе 10 лет. У них есть два общих сына – Федор и Иван. 

Четвертая жена – Наталья Шевель-Краско, она моложе своего супруга на 60 лет. В 2015 году они заключили официальный брак, а спустя 3 года развелись. 

Как сообщало издание "Комментарии", популярные актеры впервые станут родителями. Известные актеры Алисия Викандер и ее муж Майкл Фассбендер ждут появления первенца. Об этом сообщило издание Metropolitan Magazine.
Кроме того, в Твиттере появились "слитые" фотографии Алисии с большим круглым животиком. Эти снимки были сделаны в середине зимы — между декабрем и январем. Уже тогда актриса находилась на последних сроках беременности.


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Источник: https://www.starhit.ru/novosti/rodila-ot-zamorojennoy-spermyi-90-letnemu-ivanu-krasko-pripisyivayut-ottsovstvo-231682/
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