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Популярные актеры впервые станут родителями: кто ждет первенца (Фото)

Популярные актеры Алисия Викандер и Майкл Фассбендер ожидают рождения ребенка

сегодня, 16:25
Автор:

Кириєнко Анна

Известные актеры Алисия Викандер и ее муж Майкл Фассбендер ждут появления первенца. Об этом сообщило издание Metropolitan Magazine.

Популярные актеры впервые станут родителями: кто ждет первенца (Фото)

Алисия Викандер и Майкл Фассбендер ожидают рождения ребенка. Фото: 7sisters.ru

Кроме того, в Твиттере появились "слитые" фотографии Алисии с большим круглым животиком. Эти снимки были сделаны в середине зимы — между декабрем и январем. Уже тогда актриса находилась на последних сроках беременности.

Звездная пара пока не комментирует ситуацию, держа интригу среди поклонников. Metropolitan Magazine предполагает, что знаменитости уже могли стать родителями.

Популярные актеры впервые станут родителями: кто ждет первенца (Фото) - фото 2
Популярные актеры впервые станут родителями: кто ждет первенца (Фото) - фото 3

Напомним, что Викандер — шведская киноактриса. Она известна по кинолентам из серии новой "Лары Крофт". Ее муж — Майкл Фассбендер, известный ролями в фильмах "Бесславные ублюдки", "Люди Икс: Первый класс", "Опасный метод", "Центурион" и "300 спартанцев".

Знаменитости встретились зимой 2014 года. Пара познакомилась во время съемок фильма "Свет в океане". Несмотря на некоторые конфликты в отношениях, в 2017 году Алисия и Майкл поженились. Их тайная свадьба прошла на Ибице.

Напомним, что известный сериал "Игра престолов", который стал любимым для многих людей из разных уголков мира, продолжится. Телеканал HBO выпустит еще один приквел сериала.

Приквел будет основан на серии фэнтезийных новелл о Дунке и Эгге Джордже Мартине. Как сообщает ресурс, каждая серия будет продолжаться в районе часа. Сколько серий выпустят, пока неизвестно.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что известный американский рэпер Soulja Boy попал в секс-скандал. Его ассистентка рассказала, что он ее домогался и угрожал. Детали ситуации читайте в нашем материале.


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Источник: https://twitter.com/arabeIIaessiedu/status/1352305157632045057
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