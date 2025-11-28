logo

Известный российский блоггер, сражавшийся с пропагандой Кремля, поддержал российскую армию (ФОТО)

В начале большого вторжения Ян Лапотков объяснял россиянам, как работает пропаганда

28 ноября 2025, 23:05
Российский видеоблогер и телеведущий Ян Лапотков, известный под псевдонимом Ян Топлесс, выразил поддержку агрессивной войне против Украины.

Известный российский блоггер, сражавшийся с пропагандой Кремля, поддержал российскую армию (ФОТО)

Ян Лапотков (фото из открытых источников)

Автор научно-популярного YouTube-канала "Топлесс", насчитывающий более 7 миллионов подписчиков, в начале полномасштабного вторжения опубликовал ролик о механизмах пропаганды. В том видео Лапотков заявил, что людей "загнали в новую реальность".

Следует заметить, что сейчас это видео уже удалено из его канала. Кроме того, вчера в Telegram-канале проекта появилась запись, в которой одобряется создание отдельных войск беспилотных систем в российских оккупационных силах. Эту позицию попытались замаскировать под рассуждение об эволюции дронов:

"Настоящую революцию беспилотники совершили на полях сражений СВО. Там, где сегодня наши российские бойцы отдают свою жизнь за страну, борются за нашу общую победу. Время столкновений, когда сотни пехотинцев и машин двигаются навстречу друг другу, прошло – эти скопления сразу увидят из дронов. Такого понятия, как туман войны, когда нельзя оперативно узнать об обстановке на земле, больше не существует".

Известный российский блоггер, сражавшийся с пропагандой Кремля, поддержал российскую армию (ФОТО) - фото 2

Комментарии под этим сообщением оказались крайне показательными. Многие подписчики заключили, что блоггеру заплатили за демонстративную поддержку войны:

"Твои бойцы убивают мирных жителей, а не отдают свои жизни за страну".

"Сколько заплатили?"

"Топлесс взметнулся".

"Я не, куда тебя понесло?".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский актер, поддерживающий режим Кремля, отказался порвать паспорт США в эфире шоу. Известный актер из РФ, поддерживающий путинский режим Оскар Кучера, сейчас открыто одобряющий войну и нападение своего террористического государства на Украину, не захотел порвать американский паспорт своего ребенка, объяснив, что "Америка им не враг".

Именно так этот актер хочет удержаться на двух стульях, участвуя в программе другого российского пропагандиста Бориса Корчевникова. Звездный участник стал сразу объяснять, что он не будет уничтожать паспорт, ведь это пахнет "популизмом". Дальше Кучера в эфире объяснил свое намерение и сказал о том, что "Америка России не враг".



