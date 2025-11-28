Известный российский блоггер, сражавшийся с пропагандой Кремля, поддержал российскую армию (ФОТО)

Российский видеоблогер и телеведущий Ян Лапотков, известный под псевдонимом Ян Топлесс, выразил поддержку агрессивной войне против Украины.

Ян Лапотков (фото из открытых источников)

Автор научно-популярного YouTube-канала "Топлесс", насчитывающий более 7 миллионов подписчиков, в начале полномасштабного вторжения опубликовал ролик о механизмах пропаганды. В том видео Лапотков заявил, что людей "загнали в новую реальность".

Следует заметить, что сейчас это видео уже удалено из его канала. Кроме того, вчера в Telegram-канале проекта появилась запись, в которой одобряется создание отдельных войск беспилотных систем в российских оккупационных силах. Эту позицию попытались замаскировать под рассуждение об эволюции дронов:

"Настоящую революцию беспилотники совершили на полях сражений СВО. Там, где сегодня наши российские бойцы отдают свою жизнь за страну, борются за нашу общую победу. Время столкновений, когда сотни пехотинцев и машин двигаются навстречу друг другу, прошло – эти скопления сразу увидят из дронов. Такого понятия, как туман войны, когда нельзя оперативно узнать об обстановке на земле, больше не существует".

Комментарии под этим сообщением оказались крайне показательными. Многие подписчики заключили, что блоггеру заплатили за демонстративную поддержку войны:

"Твои бойцы убивают мирных жителей, а не отдают свои жизни за страну".

"Сколько заплатили?"

"Топлесс взметнулся".

"Я не, куда тебя понесло?".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский актер, поддерживающий режим Кремля, отказался порвать паспорт США в эфире шоу. Известный актер из РФ, поддерживающий путинский режим Оскар Кучера, сейчас открыто одобряющий войну и нападение своего террористического государства на Украину, не захотел порвать американский паспорт своего ребенка, объяснив, что "Америка им не враг".

Именно так этот актер хочет удержаться на двух стульях, участвуя в программе другого российского пропагандиста Бориса Корчевникова. Звездный участник стал сразу объяснять, что он не будет уничтожать паспорт, ведь это пахнет "популизмом". Дальше Кучера в эфире объяснил свое намерение и сказал о том, что "Америка России не враг".