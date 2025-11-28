Відомий російський блогер, який боровся з пропагандою Кремля, підтримав російську армію (ФОТО)

Російський відеоблогер і телеведучий Ян Лапотков, відомий під псевдонімом Ян Топлес, висловив підтримку агресивній війні проти України.

Ян Лапотков (фото з відкритих джерел)

Автор науково-популярного YouTube-каналу "Топлес", який налічує понад 7 мільйонів підписників, на початку повномасштабного вторгнення опублікував ролик про механізми пропаганди. У тому відео Лапотков заявив, що людей "загнали в нову реальність".

Слід зауважити, що зараз це відео вже видалене з його каналу. Крім того, вчора у Telegram-каналі проєкту з’явився запис, у якому схвалюється створення окремих Військ безпілотних систем у російських окупаційних силах. Цю позицію спробували замаскувати під міркування про еволюцію дронів:

"Справжню революцію безпілотники зробили на полях битв СВО. Там, де сьогодні наші російські бійці віддають свої життя за країну, борються за нашу спільну перемогу. Час зіткнень, коли сотні піхотинців і машин рухаються назустріч один одному, минув — ці скупчення відразу побачать з дронів. Такого поняття, як “туман війни”, коли не можна оперативно дізнатися про обстановку на землі, більше не існує".

Коментарі під цим дописом виявилися вкрай показовими. Багато підписників зробили висновок, що блогеру заплатили за демонстративну підтримку війни:

"Твої бійці вбивають мирних жителів, а не "віддають свої життя за країну".

"Скільки заплатили?".

"Топлес зетнувся".

"Яне, куди тебе понесло?".

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російський актор, який підтримує режим Кремля, відмовився порвати паспорт США в ефірі шоу. Відомий актор з РФ, що підтримує путінський режим Оскар Кучера, що зараз відкрито одобрює війну і напад своєї терористичної держави на Україну, не захотів порвати американський паспорт своєї дитини, пояснивши, що "Америка їм не ворог".

Саме так цей кіноактор хоче втриматись на двох стільцях, беручи участь в програмі іншого російського пропагандиста Бориса Корчевникова. Зірковий учасник став одразу ж пояснювати, що він не буде знищувати паспорт, адже це пахне "популізмом". Далі Кучера в ефірі пояснив свій намір і сказав про те, що "Америка Росії не ворог".