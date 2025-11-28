logo_ukra

Відомий російський блогер, який боровся з пропагандою Кремля, підтримав російську армію (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Відомий російський блогер, який боровся з пропагандою Кремля, підтримав російську армію (ФОТО)

На початку великого вторгення Ян Лапотков пояснював росіянам, як працює пропаганда

28 листопада 2025, 23:05
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Російський відеоблогер і телеведучий Ян Лапотков, відомий під псевдонімом Ян Топлес, висловив підтримку агресивній війні проти України.

Відомий російський блогер, який боровся з пропагандою Кремля, підтримав російську армію (ФОТО)

Ян Лапотков (фото з відкритих джерел)

Автор науково-популярного YouTube-каналу "Топлес", який налічує понад 7 мільйонів підписників, на початку повномасштабного вторгнення опублікував ролик про механізми пропаганди. У тому відео Лапотков заявив, що людей "загнали в нову реальність".

Слід зауважити, що зараз це відео вже видалене з його каналу. Крім того, вчора у Telegram-каналі проєкту з’явився запис, у якому схвалюється створення окремих Військ безпілотних систем у російських окупаційних силах. Цю позицію спробували замаскувати під міркування про еволюцію дронів:

"Справжню революцію безпілотники зробили на полях битв СВО. Там, де сьогодні наші російські бійці віддають свої життя за країну, борються за нашу спільну перемогу. Час зіткнень, коли сотні піхотинців і машин рухаються назустріч один одному, минув — ці скупчення відразу побачать з дронів. Такого поняття, як “туман війни”, коли не можна оперативно дізнатися про обстановку на землі, більше не існує".

Відомий російський блогер, який боровся з пропагандою Кремля, підтримав російську армію (ФОТО) - фото 2

Коментарі під цим дописом виявилися вкрай показовими. Багато підписників зробили висновок, що блогеру заплатили за демонстративну підтримку війни:

"Твої бійці вбивають мирних жителів, а не "віддають свої життя за країну".

"Скільки заплатили?".

"Топлес зетнувся".

"Яне, куди тебе понесло?".

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російський актор, який підтримує режим Кремля, відмовився порвати паспорт США в ефірі шоу.  Відомий  актор з РФ, що підтримує путінський режим Оскар Кучера, що зараз  відкрито одобрює  війну і напад  своєї терористичної  держави на Україну,  не захотів  порвати американський паспорт своєї  дитини,  пояснивши, що "Америка їм не ворог".

 Саме так   цей кіноактор хоче  втриматись  на двох стільцях, беручи участь в програмі  іншого російського пропагандиста Бориса Корчевникова. Зірковий учасник  став одразу ж  пояснювати, що він не буде  знищувати паспорт, адже це пахне  "популізмом". Далі Кучера  в ефірі  пояснив свій намір і сказав про те, що "Америка Росії не ворог".
 



