Известный российский фигурист забрал своб семью и срочно покинул РФ

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, потерявший конечности из-за тяжелой инфекции, срочно уехал с территории террористической России вместе с женой и детьми.

Роман Костомаров (фото из открытых источников)

Об этом сообщают российские пропагандистские ресурсы.

По их данным, Костомаров отправился на продолжительный отдых после сложного периода в России, большого количества сделок и ампутаций.

Выяснилось, что спортсмен вместе с семьей отправился в любимое место отдыха россиян — в Дубай. Его сопровождали жена Оксана Домнина, мама Валентина, а также дети – дочь Анастасия и сын Илья.

Роман Костомаров, открыто поддерживающий захватническую войну России против Украины, долгое время находился в критическом состоянии и пережил несколько ампутаций.

Спортсмена неоднократно подключали к ИВЛ, а врачи вынуждены были ампутировать ему не только стопы, но и голени обеих ног и всю кисть руки.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский фигурист и сторонник режима Путина Евгений Плющенко пережил неудачное вмешательство пластического хирурга. Как отмечают российские пропагандистские СМИ, фигуристу "натянули лицо на затылок". Операцию Плющенко выполнял известный скандалами пластический хирург Тимур Хайдаров, ранее работавший над внешностью певца Филиппа Киркорова. По информации медиа, фигурист решил сделать блефаропластику – это процедура, во время которой корректируют веки, устраняя излишки кожи или изменяя форму глаз.

Впоследствии в сети появились фотографии фигуриста с внешностью, которую некоторые пользователи описали как кардинально измененную.

"Глаза натянуты на затылок. Зачем себя так уродовать", – пишут возмущенные поклонники Плющенко.

