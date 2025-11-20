Відомий російський фігурист забрав своб сім'ю і терміново покинув РФ

Олімпійський чемпіон із фігурного катання Роман Костомаров, який втратив кінцівки через тяжку інфекцію, терміново виїхав з території терористичної Росії разом із дружиною та дітьми.

Роман Костомаров (фото з відкритих джерел)

Про це повідомляють російські пропагандистські ресурси.

За їхніми даними, Костомаров вирушив на тривалий відпочинок після складного періоду в Росії, великої кількості операцій та ампутацій.

З’ясувалося, що спортсмен разом із родиною відправився до улюбленого місця відпочинку росіян — у Дубай. Його супроводжували дружина Оксана Домніна, мама Валентина, а також діти — донька Анастасія та син Ілля.

Роман Костомаров, який відкрито підтримує загарбницьку війну Росії проти України, тривалий час перебував у критичному стані та пережив кілька ампутацій.

Спортсмена неодноразово підключали до ШВЛ, а лікарі були змушені ампутувати йому не лише стопи, а й гомілки обох ніг та всю кисть руки.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російський фігурист та прихильник режиму Путіна Євген Плющенко пережив невдале втручання пластичного хірурга. Як зазначають російські пропагандистські ЗМІ, фігуристові "натягнули обличчя на потилицю". Операцію Плющенку виконував відомий скандалами пластичний хірург Тимур Хайдаров, який раніше працював над зовнішністю співака Філіпа Кіркорова. За інформацією медіа, фігурист вирішив зробити блефаропластику – це процедура, під час якої коригують повіки, усуваючи надлишки шкіри або змінюючи форму очей.

Згодом у мережі з’явилися фото фігуриста з зовнішністю, яку деякі користувачі описали як кардинально змінену.

"Очі натягнуті на потилицю. Навіщо себе так спотворювати", – пишуть обурені шанувальники Плющенка.

