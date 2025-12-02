Известный российский композитор вызверился на Аллу Пугачеву: что произошло

Российский певец и композитор Игорь Николаев, избегающий публичных комментариев по поводу вторжения РФ в Украину, поделился своими переживаниями в отношении Аллы Пугачевой.

Игорь Николаев и Алла Пугачева (фото из открытых источников)

Как отмечают пропагандистские росСМИ, Николаев ожидал, что артистка лично прояснит ситуацию в отношениях с ним.

Напомним, Пугачеву возмутило то, что композитор, рассказывая о собственной карьере, не упомянул их творческое сотрудничество. Тогда она намекнула, что считала его близким другом, но теперь явно кончилась.

Николаев подчеркнул, что они с Примадонной уже долго не общаются, но он уверен, что их связь окончательно не разорвана. Он также добавил, что никто никогда не запрещал ему упоминать артистов, для которых он писал музыку.

"Не было и не могло быть такого разговора у меня ни с кем по поводу того, приглашать ли Наташу Королеву и Аллу Пугачеву в программу.

По словам Николаева, о недовольстве Пугачевой он узнал только из ее интервью.

"Алла могла бы набрать мне еще разок, она прекрасно знает мой номер. Спросить: "Игорь, как так вообще? Что это вообще такое? Как было-то все". Я бы рассказал, как было. Но если она решила мне не звонить, значит ее устроил тот вариант ответа, который она услышала. Я не знаю, где она вообще взяла эту информацию", — добавил композитор.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская артистка Алла Пугачева, не поддержавшая кровавую агрессию Путина против Украины, дала свое первое большое интервью с начала полномасштабного вторжения.

"Максим находился за границей, я оставалась дома, и мне нужно было ехать на лечение в Израиль. Именно там был врач, в котором я нуждалась, и меня тогда фактически спасли. Едва я уехала, сразу началось! Этот священник плохой, (протоиерей Андрей) Ткачев заявил: "Якое! Воздух очистился! Она поехала!". Но я и не планировала никуда ехать. Сначала подумала, что это только его личное мнение. А потом, поскольку мы выступили против войны, на нас набросились какие-то люди, присылали в Останкино сплошные обиды. Если мы им не нравятся, тогда возникает вопрос, что делать сейчас по-моему, смотрит Пугачева.

