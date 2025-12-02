Відомий російський композитор визвірився на Аллу Пугачову: що сталося

Російський співак і композитор Ігор Ніколаєв, який уникає публічних коментарів щодо вторгнення РФ в Україну, поділився своїми переживаннями стосовно Алли Пугачової.

Ігор Ніколаєв та Алла Пугачова (фото з відкритих джерел)

Як зазначають пропагандистські росЗМІ, Ніколаєв очікував, що артистка особисто прояснить ситуацію у стосунках із ним.

Нагадаємо, Пугачову обурило те, що композитор, розповідаючи про власну кар’єру, не згадав про їхню творчу співпрацю. Тоді вона натякнула, що вважала його близьким другом, але тепер очевидно вона скінчилася.

Ніколаєв наголосив, що вони з Примадонною вже тривалий час не спілкуються, але він упевнений, що їхній зв’язок остаточно не розірваний. Він також додав, що ніхто ніколи не забороняв йому згадувати артистів, для яких він писав музику.

"Не було і не могло бути такої розмови у мене ні з ким з приводу того, чи запрошувати Наташу Корольову і Аллу Пугачову в програму. Наташа взагалі відповіла офіційно і її відповідь була гранично делікатною... Мене абсолютно влаштувала відповідь, хоча я ніколи не проти спілкування, і завжди прекрасно пам'ятаю хороше, і пісні всі написані", — розповів Ігор журналістам.

За словами Ніколаєва, про невдоволення Пугачової він дізнався лише з її інтерв’ю.

"Алла могла б набрати мені ще разок, вона прекрасно знає мій номер. Запитати: "Ігоре, як так взагалі? Що це взагалі таке? Як було-то все". Я б розповів, як було. Але якщо вона вирішила мені не дзвонити, значить, її влаштував той варіант відповіді, який вона почула. Я не знаю, де вона взагалі взяла цю інформацію", — додав композитор.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська артистка Алла Пугачова, яка не підтримала криваву агресію Путіна проти України, дала своє перше велике інтерв’ю від початку повномасштабного вторгнення.

"Максим перебував за кордоном, я залишалася вдома, і мені потрібно було їхати на лікування до Ізраїлю. Саме там був лікар, якого я потребувала, і мене тоді фактично врятували. Ледь я виїхала, одразу почалося! Оцей священик поганий, (протоієрей Андрій) Ткачов заявив: "Яке щастя! Повітря очистилося! Вона поїхала!". Але я й не планувала нікуди їхати. Спершу подумала, що це лише його особиста думка. А потім, оскільки ми виступили проти війни, на нас накинулися якісь люди, надсилали в Останкіно суцільні образи. Якщо ми їм не до вподоби, тоді постає питання, що робити далі", – згадує Пугачова, яка зараз виглядає помітно молодшою та схудлою.

