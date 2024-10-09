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Известный русский певец оказался на грани смерти: что произошло

Леонид Агутин пережил сложный период.

9 октября 2024, 23:25
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Автор:
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Лиля Воробьева

Российский певец Леонид Агутин, избежавший комментариев по поводу террористического вторжения России в Украину, рассказал о перенесенной операции на ноге из-за тромба. В эфире пропагандистского шоу он пояснил, что получил травму при выходе из самолета, что привело к сильной боли.

Известный русский певец оказался на грани смерти: что произошло

Леонид Агутин (фото из открытых источников)

Агутин отметил, что, чувствуя нестерпимую боль, обратился к врачам. После обследования оказалось, что у него грозивший отрывом тромб. Певец рассказал: "Я потянул ногу, вышел из самолета и не могу уходить. На третий день попросил сделать новокаиновую блокаду. Врачи сделали УЗИ, после чего сразу отвезли меня на операцию. Тромб был на всю ногу, вся вена была укупорена."

"Я потянул ногу, вышел из самолета и не могу уходить. На третий день попросил сделать новокаиновую блокаду. Врачи сделали УЗИ, после чего сразу отвезли меня на операцию. Тромб был на всю ногу, вся вена была укупорена", — заявил молчун.

Несмотря на серьезность ситуации со своим здоровьем, Агутин, похоже, выбирает молчание по поводу войны в Украине.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица уехала из РФ и покинула там мужчину. Российская знаменитость Анжелика Варум, родившаяся во Львове, покинула страну-террористку РФ, начавшую полномасштабную войну в Украине, и уехала жить в Америку. Но ее муж Леонид Агутин остался в России.

Анжелика проживает в апартаментах, которые стоят $2,119 млн. в Лос-Анжелесе, информируют российские СМИ. Дом площадью 300 квадратных метров зарегистрирован на Леонида Агутина. Квартира находится в Голливуде в элитном районе города. Из окон Варум можно увидеть море, при этом резиденты комплекса могут пользоваться бассейном, который расположен на этой территории.



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Источник: https://rutube.ru/video/6b234bbb99c4055eb2705f1ee123f525/?erid=2Vfnxvyc9CC
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