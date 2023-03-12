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Известный советский актер публично отрекся от РФ и послал "черные списки" россиян

Слова Калныньша оскорбили русских

сегодня, 22:15
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Автор:

Лиля Воробьева

Популярный еще в советское время латвийский актер Ивар Калныньш отказался от РФ и сказал, что навсегда забыл об этом государстве. Еще художник придерживается мнения, что все жители России империалисты.

Известный советский актер публично отрекся от РФ и послал "черные списки" россиян

Ивар Калныньш (фото из открытых источников)

Актер из Латвии подверг острой критике руководство этой страны Он признал, что ошибся, потому что часто снимался в российских кинофильмах, однако теперь с этим покончено.


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"Да, я много снимался в советских и российских картинах. Но сейчас я выбросил это из памяти и забыл об этом. Пусть они наживаются на том прекрасном, что мы им оставили", — отметил Калныньш в комментарии для российского Telegram-канала. Абзац".

Художник говорит, что это окончательно и порвал все отношения с россиянами. Калныниш не беспокоится, что попадет в "черный список". На вопрос о том, как он отреагирует, что он может стать "запретным" актером в России, он сказал:

"Можно я отвечу на это по-французски? Мне на*рать на это. Есть другой мир, который меня больше интересует. А все эти имперские замашки россиян смешны в XXI веке. Сегодняшний режим России упадет как карточный домик, как некогда Советский Союз".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российскому актеру, раскритиковавшему войну против Украины, угрожают. По словам актера Дмитрия Назарова, критически оценившего деятельность кремлевского режима и его войну против Украины, ему теперь адресуют свой негатив жители РФ. Звездный актер сериала "Кухня" признается, что из-за своих взглядов получает послания с угрозами, которые адресуются не только ему, но и жене. Эти послания участились за последние два месяца, с тех пор как артиста уволили из театра имени Чехова. За это время Назаров все больше рассказывает журналистам, что он осуждает эту войну.



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