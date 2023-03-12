Известный советский актер публично отрекся от РФ и послал "черные списки" россиян

Популярный еще в советское время латвийский актер Ивар Калныньш отказался от РФ и сказал, что навсегда забыл об этом государстве. Еще художник придерживается мнения, что все жители России империалисты.

Ивар Калныньш (фото из открытых источников)

Актер из Латвии подверг острой критике руководство этой страны Он признал, что ошибся, потому что часто снимался в российских кинофильмах, однако теперь с этим покончено.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Да, я много снимался в советских и российских картинах. Но сейчас я выбросил это из памяти и забыл об этом. Пусть они наживаются на том прекрасном, что мы им оставили", — отметил Калныньш в комментарии для российского Telegram-канала. Абзац".

Художник говорит, что это окончательно и порвал все отношения с россиянами. Калныниш не беспокоится, что попадет в "черный список". На вопрос о том, как он отреагирует, что он может стать "запретным" актером в России, он сказал:

"Можно я отвечу на это по-французски? Мне на*рать на это. Есть другой мир, который меня больше интересует. А все эти имперские замашки россиян смешны в XXI веке. Сегодняшний режим России упадет как карточный домик, как некогда Советский Союз".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российскому актеру, раскритиковавшему войну против Украины, угрожают. По словам актера Дмитрия Назарова, критически оценившего деятельность кремлевского режима и его войну против Украины, ему теперь адресуют свой негатив жители РФ. Звездный актер сериала "Кухня" признается, что из-за своих взглядов получает послания с угрозами, которые адресуются не только ему, но и жене. Эти послания участились за последние два месяца, с тех пор как артиста уволили из театра имени Чехова. За это время Назаров все больше рассказывает журналистам, что он осуждает эту войну.