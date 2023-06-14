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Известный телеведущий с женой решили усыновить ребенка, потерявшего родителей во время войны

Жена Тимура Мирошниченко рассказала подробности

сегодня, 22:30
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Автор:

Лиля Воробьева

Жена звездного ведущего Тимура Мирошниченко — Инна поделилась семейной тайной: супруги уже написали заявление, чтобы усыновить ребенка, который во время полномасштабного российского нашествия остался без родителей.

Известный телеведущий с женой решили усыновить ребенка, потерявшего родителей во время войны

У Мирошниченко будет еще один сын (фото instagram.com/_inna_mi_)

Как рассказала Инна, теперь ей с Тимуром нужно подготовить все документы для суда, после этой процедуры пройдет самое судебное заседание.


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"Еще совсем немного, и наш сынишка будет с нами", — сообщила жена телеведущего в своих социальных сетях

Это радостное сообщение Инна подтвердила фотографией своей семьи – мужа и двоих детей.

На фото члены семьи позируют на природе. 5-летняя Мия — на коленях у матери, а 3-летний Марко лакомится мороженым. Тимур нежно обнял жену. Все в этой семье сияют счастьем.

При этом, Инна сказала, что они с Тимуром были на курсах для усыновителей. Затем обратились к представителям соответствующей службы, чтобы взять ребенка в свой дом. Но им ответили, что детей нет.

Звездной паре дали разрешение взять только одного ребенка до четырех лет, хотя семейство планировало усыновить двоих детей.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в известный украинский ведущий похвастался отдыхом в Риме и нарвался на осуждение украинцев. Звездный телеведущий Григорий Решетник поделился с поклонниками фотографий из Рима. Он совершил прогулку по городу вместе со своей женой Кристиной Решетник. Сограждане отрицательно оценили этот уступок телезвезде. Они высказываются, что теперь недопустимо преподавать такие кадры, когда многие украинские семьи находятся в разлуке, пока идет война в Украине. Подписными задали Решетнику вопрос, почему он не защищает Украину на фронте. Ибо большинство представителей сильной половины еще в первые дни полномасштабной русской войны пошли в ряды ВСУ, чтобы помочь преодолеть оккупантов.


 



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