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Известный телеведущий сбежал из Украины: где он находится

Доманский переехал за границу

сегодня, 22:20
Автор:
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Лиля Воробьева
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Андрей Доманский сделал стремительную карьеру, как телеведущий в нашей стране, но был склонен, чтобы продвигать пропагандистские нарративы. По этой причине никто не удивляется, что после начала российского военного вторжения он покинул Украину.

Известный телеведущий сбежал из Украины: где он находится

Андрей Доманский (фото из открытых источников)

Украинцы, вероятно, думают, что  телеведущий проживает на территории РФ, но там его нет. Слава Демин сообщает, что Андрей Доманский скрывается от полномасштабного военного вторжения на территории Европы.


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Общаясь с несколькими общими знакомыми, Слава Демин получил информацию, что этот телеведущий уехал за границу на полностью законной основе. Оказывается, у Доманского подрастают пятеро детей, трое из которых несовершеннолетние.

Ведущий подчеркнул, что послал бывшему коллеге за границу предложение записать интервью, но он эту возможность отклонил.

К слову, Андрей Доманский родом из Одессы. Собственную карьеру он начал, работая ведущим на радио еще в 1994 году. Уже через шесть лет он начал работать на телевидении, вел программу "Подъем". Также был телеведущим на шоу "Кто против блондинок?", "Все для тебя", "Интуиция", "Сосед на обед", "Фабрика звезд" и другие.

У Андрея в прошлом два официальных и один гражданский брак. В частности, он был женат на известной украинской ведущей Лидии Таран. У бывших супругов подрастает дочь Василиса. Лидия Таран, не поддерживающая бывшего мужа, она имеет свою собственную позицию и полностью поддерживает Украину.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в известный украинский телеведущий получил повестку в армию . Известный тележурналист Тимур Мирошниченко не скрывает, что имеет повестку из военкомата. Этот факт имел место еще перед началом войны и потому ведущий решил пойти в военкомат и стать на учет.



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Источник: https://youtu.be/IQLb5tjVrcA
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