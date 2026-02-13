Украинский актер Назар Заднепровский высказался о Галине Безруке , которая переехала жить в страну-оккупанта России.

Назар Заднепровский (фото из открытых источников)

В интервью Дмитрий Гордон артист поделился своим мнением об изменнице и объяснил, почему, по его убеждению, она молчит о войне в Украине.

Заднепровский отметил, что еще до начала полномасштабного вторжения Безрук работала и зарабатывала в России как певица, а в 2022 году не смогла отказаться от российских гонораров. По его словам, даже сложности в браке с россиянином Артемом Алексеевым не стали для нее причиной изменить решение.

"Мы снимали последний сезон "Домик к счастью". Декабрь 2021 года. У меня был с ней разговор. Помню, тогда говорю ей: "Галя, забирай своего мо**аля-мужа". А там он тоже по этому делу, там были проблемы, она потом жаловалась и хотела разводиться, потом воссоединилась. А я сказал: "Бросай его или приезжайте сюда с дочерью". А она отвечает: "Что мне здесь делать? Я актриса мюзик-холла, а здесь этого нет". Она не драматичная актриса, а в первую очередь певица. А там у нее главные роли в мюзик-холле. Она выбрала работу, а не страну", — сказал Назар.

Отметим, что уже весной 2022 года Заднепровский прекратил любое общение с предательницей после обстрела ее родного Краматорска, в то время как актриса продолжала развлекаться на территории РФ.

Напомним, что "Комментарии" псиалы о том, что известный украинский продюсер-предатель Юрий Бардаш, который цинично высказался об украинском паспорте, в 2022 году бежал в столицу страны-агрессорки. Российская актриса, звезда сериала "Ранетки", путинистка Валерия Козлова объяснила, как ему удалось попасть в Москву.

В интервью пропагандистским СМИ Козлова призналась, что именно она помогла Бардашу переехать в РФ. Актриса, поддерживающая путинский режим, заявила, что вместе с мужем буквально спасли продюсера.

