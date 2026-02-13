Рубрики
Лиля Воробьева
Украинский актер Назар Заднепровский высказался о Галине Безруке , которая переехала жить в страну-оккупанта России.
Назар Заднепровский (фото из открытых источников)
В интервью Дмитрий Гордон артист поделился своим мнением об изменнице и объяснил, почему, по его убеждению, она молчит о войне в Украине.
Заднепровский отметил, что еще до начала полномасштабного вторжения Безрук работала и зарабатывала в России как певица, а в 2022 году не смогла отказаться от российских гонораров. По его словам, даже сложности в браке с россиянином Артемом Алексеевым не стали для нее причиной изменить решение.
Отметим, что уже весной 2022 года Заднепровский прекратил любое общение с предательницей после обстрела ее родного Краматорска, в то время как актриса продолжала развлекаться на территории РФ.
Напомним, что "Комментарии" псиалы о том, что известный украинский продюсер-предатель Юрий Бардаш, который цинично высказался об украинском паспорте, в 2022 году бежал в столицу страны-агрессорки. Российская актриса, звезда сериала "Ранетки", путинистка Валерия Козлова объяснила, как ему удалось попасть в Москву.
В интервью пропагандистским СМИ Козлова призналась, что именно она помогла Бардашу переехать в РФ. Актриса, поддерживающая путинский режим, заявила, что вместе с мужем буквально спасли продюсера.