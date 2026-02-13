Відомий український актор розповів, чому його колега зрадила Україну та поїхала до РФ

Рубрики
Лиля Воробьева
Український актор Назар Задніпровський висловився про Галина Безрук, яка переїхала жити до країни-окупанта Росії.
Назар Задніпровський (фото з відкритих джерел)
В інтерв’ю Дмитро Гордон артист поділився власною думкою про зрадницю та пояснив, чому, на його переконання, вона мовчить про війну в Україні.
Задніпровський зазначив, що ще до початку повномасштабного вторгнення Безрук працювала і заробляла в РФ як співачка, а у 2022 році не змогла відмовитися від російських гонорарів. За його словами, навіть складнощі у шлюбі з росіянином Артем Алексєєв не стали для неї причиною змінити рішення.
Зазначимо, що вже навесні 2022 року Задніпровський припинив будь-яке спілкування із зрадницею після обстрілу її рідного Краматорська, тоді як у той час акторка продовжувала розважатися на території РФ.
Нагадаємо, що "Коментарі" псиали про те, що відомий український продюсер-зрадник Юрій Бардаш, який цинічно висловився про український паспорт, у 2022 році втік до столиці країни-агресорки. Російська акторка, зірка серіалу "Ранетки", путіністка Валерія Козлова пояснила, як йому вдалося потрапити до Москви.
Під час інтерв'ю пропагандистським ЗМІ Козлова зізналася, що саме вона допомогла Бардашу переїхати в РФ. Акторка, яка підтримує путінський режим, заявила, що разом із чоловіком буквально врятували продюсера.