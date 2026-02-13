Відомий український актор розповів, чому його колега зрадила Україну та поїхала до РФ

Український актор Назар Задніпровський висловився про Галина Безрук, яка переїхала жити до країни-окупанта Росії.

Назар Задніпровський (фото з відкритих джерел)

В інтерв’ю Дмитро Гордон артист поділився власною думкою про зрадницю та пояснив, чому, на його переконання, вона мовчить про війну в Україні.

Задніпровський зазначив, що ще до початку повномасштабного вторгнення Безрук працювала і заробляла в РФ як співачка, а у 2022 році не змогла відмовитися від російських гонорарів. За його словами, навіть складнощі у шлюбі з росіянином Артем Алексєєв не стали для неї причиною змінити рішення.

"Ми знімали останній сезон „Будиночок на щастя". Грудень 2021 року. У мене була з нею розмова. Пам'ятаю, тоді кажу їй: "Галя, забирай свого мо**аля-чоловіка". А там він теж у цій справі, там були проблеми, вона потім скаржилася і хотіла розлучатися, потім возз'єдналася. А я сказав: "Кидай його або приїжджайте сюди з дочкою". А вона відповідає: „Що мені тут робити? Я актриса мюзик-холу, а тут цього немає". Вона не драматична актриса, а в першу чергу співачка. А там у неї головні ролі в мюзик-холі. Вона вибрала роботу, а не країну", — сказав Назар.

Зазначимо, що вже навесні 2022 року Задніпровський припинив будь-яке спілкування із зрадницею після обстрілу її рідного Краматорська, тоді як у той час акторка продовжувала розважатися на території РФ.

Нагадаємо, що "Коментарі" псиали про те, що відомий український продюсер-зрадник Юрій Бардаш, який цинічно висловився про український паспорт, у 2022 році втік до столиці країни-агресорки. Російська акторка, зірка серіалу "Ранетки", путіністка Валерія Козлова пояснила, як йому вдалося потрапити до Москви.

Під час інтерв'ю пропагандистським ЗМІ Козлова зізналася, що саме вона допомогла Бардашу переїхати в РФ. Акторка, яка підтримує путінський режим, заявила, що разом із чоловіком буквально врятували продюсера.

