logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

51.13

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки персона Відомий український актор розповів, чому його колега зрадила Україну та поїхала до РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Відомий український актор розповів, чому його колега зрадила Україну та поїхала до РФ

Назар Задніпровський остаточно розірвав стосунки з Галиною Безрук

13 лютого 2026, 22:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Український актор Назар Задніпровський висловився про Галина Безрук, яка переїхала жити до країни-окупанта Росії.

Відомий український актор розповів, чому його колега зрадила Україну та поїхала до РФ

Назар Задніпровський (фото з відкритих джерел)

В інтерв’ю Дмитро Гордон артист поділився власною думкою про зрадницю та пояснив, чому, на його переконання, вона мовчить про війну в Україні.

Задніпровський зазначив, що ще до початку повномасштабного вторгнення Безрук працювала і заробляла в РФ як співачка, а у 2022 році не змогла відмовитися від російських гонорарів. За його словами, навіть складнощі у шлюбі з росіянином Артем Алексєєв не стали для неї причиною змінити рішення.

"Ми знімали останній сезон „Будиночок на щастя". Грудень 2021 року. У мене була з нею розмова. Пам'ятаю, тоді кажу їй: "Галя, забирай свого мо**аля-чоловіка". А там він теж у цій справі, там були проблеми, вона потім скаржилася і хотіла розлучатися, потім возз'єдналася. А я сказав: "Кидай його або приїжджайте сюди з дочкою". А вона відповідає: „Що мені тут робити? Я актриса мюзик-холу, а тут цього немає". Вона не драматична актриса, а в першу чергу співачка. А там у неї головні ролі в мюзик-холі. Вона вибрала роботу, а не країну", — сказав Назар.

Зазначимо, що вже навесні 2022 року Задніпровський припинив будь-яке спілкування із зрадницею після обстрілу її рідного Краматорська, тоді як у той час акторка продовжувала розважатися на території РФ.

Нагадаємо, що "Коментарі" псиали про те, що  відомий український продюсер-зрадник Юрій Бардаш, який цинічно висловився про український паспорт, у 2022 році втік до столиці країни-агресорки. Російська акторка, зірка серіалу "Ранетки", путіністка Валерія Козлова пояснила, як йому вдалося потрапити до Москви.

Під час інтерв'ю пропагандистським ЗМІ Козлова зізналася, що саме вона допомогла Бардашу переїхати в РФ. Акторка, яка підтримує путінський режим, заявила, що разом із чоловіком буквально врятували продюсера.
 

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини