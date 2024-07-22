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Известный украинский музыкант пошел добровольцем на фронт

Лидер группы "Коррупция" Миша Крупин вступает в ряды ВСУ

сегодня, 20:35
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Черновалова Кристина

Известный украинский музыкант и лидер группы "Коррупция" Миша Крупин принял решение пополнить ряды Вооруженных Сил Украины. 43-летний артист, который уже давно обдумывал этот шаг, заявил, что пришло время защищать свою страну.

Известный украинский музыкант пошел добровольцем на фронт

Певец Миша Крупин идет на войну добровольцем

"Я доброволец", — лаконично сообщил Крупин в своем аккаунте в сети X (Twitter).

Известный украинский музыкант пошел добровольцем на фронт - фото 2

Продюсер артиста Юлия подтвердила эту информацию, уточнив, что Миша проходит необходимые этапы мобилизации, включая военно-врачебную комиссию.

"На данный момент, уже четыре дня, как Миша ушел добровольцем", — пояснила Юлия в комментарии для издания РБК-Украина.

По словам продюсера, Крупин почти месяц находится в Харькове, где активно помогает людям и военным. Несмотря на то, что повестка у него уже есть, начало его службы еще не определено.

"Не хочу, чтобы за меня решали. Хочу просто пойти и мобилизоваться. И хочу сделать это в Харькове, потому что в Харькове — это другое ощущение", — процитировала слова артиста Юлия.

Миша Крупин, уроженец Харькова, начал свою музыкальную карьеру с проекта "Дядя Вася", писал песни для известных групп и основал коллектив "Коррупция". После начала полномасштабной войны он осудил агрессию РФ, отказался от русскоязычных песен и активно поддерживает ВСУ.

Читайте также на портале “Комментарии” — Известный украинский писатель криминальных романов Мартин Якуб рассказал, что вступил в ряды Вооруженных Сил Украины (ВСУ). 43-летний автор, известный своими захватывающими произведениями, такими как "Не твое собачье дело" и "Мертвые модели", поделился новостью на своей странице в Facebook.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/styler/spivak-misha-krupin-yde-viynu-dobrovoltsem-1721658701.html
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