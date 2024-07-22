Известный украинский музыкант пошел добровольцем на фронт

Известный украинский музыкант и лидер группы "Коррупция" Миша Крупин принял решение пополнить ряды Вооруженных Сил Украины. 43-летний артист, который уже давно обдумывал этот шаг, заявил, что пришло время защищать свою страну.

Певец Миша Крупин идет на войну добровольцем

"Я доброволец", — лаконично сообщил Крупин в своем аккаунте в сети X (Twitter).





Продюсер артиста Юлия подтвердила эту информацию, уточнив, что Миша проходит необходимые этапы мобилизации, включая военно-врачебную комиссию.

"На данный момент, уже четыре дня, как Миша ушел добровольцем", — пояснила Юлия в комментарии для издания РБК-Украина.

По словам продюсера, Крупин почти месяц находится в Харькове, где активно помогает людям и военным. Несмотря на то, что повестка у него уже есть, начало его службы еще не определено.

"Не хочу, чтобы за меня решали. Хочу просто пойти и мобилизоваться. И хочу сделать это в Харькове, потому что в Харькове — это другое ощущение", — процитировала слова артиста Юлия.

Миша Крупин, уроженец Харькова, начал свою музыкальную карьеру с проекта "Дядя Вася", писал песни для известных групп и основал коллектив "Коррупция". После начала полномасштабной войны он осудил агрессию РФ, отказался от русскоязычных песен и активно поддерживает ВСУ.

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