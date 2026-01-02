Известный украинский певец чуть не умер в новогоднюю ночь: что произошло

Рубрики
Лиля Воробьева
Украинский популярный исполнитель Дмитрий Волканов поделился историей о неприятном инциденте, который произошел с ним в новогоднюю ночь.
Дмитрий Волканов (фото из открытых источников)
В комментарии для проекта "Наедине с Гламуром" артист рассказал, что решил загадать желание по традиционному ритуалу: записал его на бумажке, поджег и бросил в бокал с шампанским, после чего собирался выпить напиток. Однако все пошло не по плану – певец чуть не подавился.
Кроме того, Дмитрий рассказал, как планировал провести новогоднюю ночь.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российские пропагандистские медиа обвинили певца Валерия Меладзе в возможном спонсировании Вооруженных сил Украины. Исполнителю, публично не выражавшему своей позиции по вторжению РФ в Украину, могут предоставить статус иностранного агента или даже лишить гражданства, сообщает один из Telegram-каналов страны-агрессора.
По данным росСМИ, юбилейный тур Меладзе, приуроченный к 30-летию его творческой карьеры и 60-летнему юбилею, организуют компании, которые поддерживают Украину и перечисляют средства на нужды ВСУ. Европейской частью тура занимается Best Events Europe, проводящий концерты в Европе для российских артистов-"иноагентов" Оксимирона, Максима Галкина и группы "Би-2". Кроме того, через проект Bravo Vip эта же компания продвигает украинских исполнителей "Океан Эльзы" и Монатика.