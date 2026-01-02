Известный украинский певец чуть не умер в новогоднюю ночь: что произошло

Украинский популярный исполнитель Дмитрий Волканов поделился историей о неприятном инциденте, который произошел с ним в новогоднюю ночь.

Дмитрий Волканов (фото из открытых источников)

В комментарии для проекта "Наедине с Гламуром" артист рассказал, что решил загадать желание по традиционному ритуалу: записал его на бумажке, поджег и бросил в бокал с шампанским, после чего собирался выпить напиток. Однако все пошло не по плану – певец чуть не подавился.

"Был форс-мажор, что я подавился открыткой с желанием. Меня начали откачивать. Ну, я же начитался, написал на листовке желание, поджег ее, а мне пальцы начало обжигать огнем. Я впустил эту открытку в шампанское, выпил. А эта открытка мне в выпивку".

Кроме того, Дмитрий рассказал, как планировал провести новогоднюю ночь.

"Буду дома. Ничего не планирую. Хочу абсолютно спокойно в семейном кругу провести Новый год впервые за, наверное, лет шесть. Каждый год была работа, а в этом году декабрь у нас завален, а вот Новый год буду дома", — добавил певец.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российские пропагандистские медиа обвинили певца Валерия Меладзе в возможном спонсировании Вооруженных сил Украины. Исполнителю, публично не выражавшему своей позиции по вторжению РФ в Украину, могут предоставить статус иностранного агента или даже лишить гражданства, сообщает один из Telegram-каналов страны-агрессора.

По данным росСМИ, юбилейный тур Меладзе, приуроченный к 30-летию его творческой карьеры и 60-летнему юбилею, организуют компании, которые поддерживают Украину и перечисляют средства на нужды ВСУ. Европейской частью тура занимается Best Events Europe, проводящий концерты в Европе для российских артистов-"иноагентов" Оксимирона, Максима Галкина и группы "Би-2". Кроме того, через проект Bravo Vip эта же компания продвигает украинских исполнителей "Океан Эльзы" и Монатика.



