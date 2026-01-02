Відомий український співак мало не помер у новорічну ніч: що сталося

Український популярний виконавець Дмитро Волканов поділився історією про неприємний інцидент, що стався з ним у новорічну ніч.

Дмитро Волканов (фото з відкритих джерел)

В коментарі для проєкту "Наодинці з Гламуром" артист розповів, що вирішив загадати бажання за традиційним ритуалом: записав його на папірці, підпалив і кинув у келих із шампанським, після чого збирався випити напій. Однак усе пішло не за планом — співак ледь не вдавився.

"Був форс-мажор, що я подавився листівкою з бажанням. Мене почали відкачувати. Ну, я ж начитався, написав на листівці бажання, підпалив її, а мені пальці почало обпалювати вогнем. Я впустив цю листівку в шампанське, випив. А ця листівка мені в горлі як стала", — згадав Волканов.

Крім того, Дмитро розповів, як планував провести новорічну ніч.

"Буду вдома. Нічого не планую. Хочу абсолютно спокійно в сімейному колі провести Новий рік вперше за, напевно, років шість. Щороку була робота, а цього року грудень у нас завалений, а ось Новий рік буду вдома", — додав співак.

