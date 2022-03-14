Известный украинский режиссер пошел воевать на передовую (ФОТО)

По словам бывшего политзаключенного Кремля Олега Сенцова, он еще в первые дни войны стал бойцом территориальной обороны ВСУ, чтобы оградить свою страну от захватчиков. Сейчас его подразделение на передовой и режиссер приобрело военную профессию – он теперь оператор нового переносного противотанкового комплекса.

Олег Сенцов (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

Как отмечает бывший кремлевский политзаключенный, последнюю неделю он находится на передовой, куда бойцов перебросили для того, чтобы усилить направление, где агрессор все время хочет прорваться в Киев.

"Хер***ть по нам сильно, но наша арта бьет еще сильнее и вернее. Научился строить блиндаж и жить в окопе, освоил пулемет и гранатомет, стал оператором NLAW",- делится новостями из передовой Олег Сенцов.

Известный режиссер еще подытожил, что теперь ждет встречи с ордынским танком. Призывает всех беречь себя, верит в нашу победу и выражает уважение родной стране и ее отважным воинам.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что бывший пленник Кремля рассказал, что не считает себя должником Зеленского. Украинский кинорежиссер, бывший пленник Кремля Олег Сенцов не считает, что он за свое освобождение из плена Кремля до конца своих дней теперь должен быть обязан президенту Украины Владимиру Зеленскому. На вопрос журналиста о том, как, по мнению Олега Сенцова, к нему относится Зеленский, тот ответил, что ему сложно сказать, потому что несколько раз пришлось критиковать его, но эта критика была заслужена. По словам Сенцова, возможно, Зеленский думает, что после его освобождения из плена Кремля, после того, как ему подарили квартиру, которую Зеленский выпросил у Пинчука, он теперь должен ему быть обязан до конца своих дней. Это ошибочное мнение.

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