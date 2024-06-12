Известный украинский шеф-повар рассказал почему не вступил в ряды ВСУ

Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал в интервью изданию "ТыКиев", что в начале полномасштабного вторжения не видел смысла вступать в ряды территориальной обороны, ведь он находился в небольшом поселке.

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Повар считает, что мог принести больше пользы, занимаясь гастродипломатией и информированием мировой общественности о происходящем в Украине.

"С первых дней вторжения я пытался позаботиться о безопасности своей семьи и команды. Будучи за городом, я понимал, что вступление в тероборону в маленьком селе не имеет смысла. Моя роль на тот момент заключалась в поддержке украинцев через нашу кулинарию и гастродипломатию. Мы рассказывали о событиях нашей страны, старались сохранить моральный дух народа, подчеркивая культурное богатство Украины", – рассказал Клопотенко.

Шеф-повар добавил, что в первый же день введения закона о мобилизации он посетил территориальный центр комплектации, чтобы обновить свои данные. Это было необходимо для уточнения его возможностей и обязанностей в условиях военного времени.

Клопотенко также подчеркнул важность гастродипломатии как средства борьбы на международной арене. Шеф-повар уточнил что его выбор был обусловлен не только личными обстоятельствами, но и стремлением принести максимальную пользу в непростые времена для страны.

Напомним, что недавно Спартак Суббота, известный украинский блогер, чье имя ассоциируется с рядом скандалов, высказался о своих намерениях касаемо службы в Вооружённых Силах Украины. Суббота подчеркнул, что хоть и не испытывает страх перед перспективой военной службы, в ближайшее время присоединяться к военным не планирует.