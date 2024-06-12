Известный украинский шеф-повар рассказал почему не вступил в ряды ВСУ

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Черновалова Кристина
Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал в интервью изданию "ТыКиев", что в начале полномасштабного вторжения не видел смысла вступать в ряды территориальной обороны, ведь он находился в небольшом поселке.
Клопотенко нашел оправдание, почему до сих пор не служит в ВСУ
Повар считает, что мог принести больше пользы, занимаясь гастродипломатией и информированием мировой общественности о происходящем в Украине.
Шеф-повар добавил, что в первый же день введения закона о мобилизации он посетил территориальный центр комплектации, чтобы обновить свои данные. Это было необходимо для уточнения его возможностей и обязанностей в условиях военного времени.
Клопотенко также подчеркнул важность гастродипломатии как средства борьбы на международной арене. Шеф-повар уточнил что его выбор был обусловлен не только личными обстоятельствами, но и стремлением принести максимальную пользу в непростые времена для страны.
Напомним, что недавно Спартак Суббота, известный украинский блогер, чье имя ассоциируется с рядом скандалов, высказался о своих намерениях касаемо службы в Вооружённых Силах Украины. Суббота подчеркнул, что хоть и не испытывает страх перед перспективой военной службы, в ближайшее время присоединяться к военным не планирует.
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