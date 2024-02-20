Известный украинский шоумен рассказал, идет ли он на фронт

Шоумен Анатолий Анатолич сообщил, что приложенные им старания, чтобы стать на военный учет не увенчались успехом, потому что у него есть льгота, как многодетный отец.

Анатолий Анатолич (фото из открытых источников)

При этом ведущий обнародовал собственное мнение по поводу мобилизации артистов и заявил, что это сложный вопрос, на который он не может найти ответ.

"Это очень сложный вопрос. Мне затрудняюсь на него ответить. Я не украинский доброволец и сейчас я не подлежаю военной службе, потому что у меня трое несовершеннолетних детей, потому что бы я не говорил, мне скажут: "Ну тебе легко говорить, потому что ты многодетный отец и тебя не забирают в армию", — высказался шоумен во время эфира на "Люкс FM" .

Также Анатолий Анатолич сообщил, что все время общается с украинскими военными и прилагает все возможные усилия, чтобы им оказать помощь, еще ноумен привлечен к недействительным коллаборациям с защитниками.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в известный украинский телеведущий ушел на фронт . Телеведущий на канале "Эспрессо" Егор Чечеринда теперь стал в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом сам Чечеринда написал в социальных сетях.

Еще телеведущий сообщил, что сейчас служит в звании капитана. Важно, что известный украинский ведущий в 1990-х был журналистом новостной службы "Радио Люкс" в городе Львов. Далее продолжил творческую деятельность в новостях украинских каналов СТБ, ICTV, "1 1". В 2011 году был автором и ведущим телепрограммы "Отдельная мысль" на ТВi. Позже на этом же канале работал в должности руководителя службы новостей, далее ведущим информационно-аналитической программы "Сегодня о главном". Последнее место работы – канал "Эспрессо".





