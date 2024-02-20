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Известный украинский шоумен рассказал, идет ли он на фронт

Анатолий Анатолич рассказал, пойдет ли он воевать после четырех неудачных попыток встать на военный учет

сегодня, 21:30
Автор:
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Лиля Воробьева
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Шоумен Анатолий Анатолич сообщил, что приложенные им старания, чтобы стать на военный учет не увенчались успехом, потому что у него есть льгота, как многодетный отец.

Известный украинский шоумен рассказал, идет ли он на фронт

Анатолий Анатолич (фото из открытых источников)

При этом ведущий обнародовал собственное мнение по поводу мобилизации артистов и заявил, что это сложный вопрос, на который он не может найти ответ.

"Это очень сложный вопрос. Мне затрудняюсь на него ответить. Я не украинский доброволец и сейчас я не подлежаю военной службе, потому что у меня трое несовершеннолетних детей, потому что бы я не говорил, мне скажут: "Ну тебе легко говорить, потому что ты многодетный отец и тебя не забирают в армию", — высказался шоумен во время эфира на "Люкс FM" .

Также Анатолий Анатолич сообщил, что все время общается с украинскими военными и прилагает все возможные усилия, чтобы им оказать помощь, еще ноумен привлечен к недействительным коллаборациям с защитниками.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в известный украинский телеведущий ушел на фронт . Телеведущий на канале "Эспрессо" Егор Чечеринда теперь стал в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом сам Чечеринда написал в социальных сетях.

Еще телеведущий сообщил, что сейчас служит в звании капитана. Важно, что известный украинский ведущий в 1990-х был журналистом новостной службы "Радио Люкс" в городе Львов. Далее продолжил творческую деятельность в новостях украинских каналов СТБ, ICTV, "1 1". В 2011 году был автором и ведущим телепрограммы "Отдельная мысль" на ТВi. Позже на этом же канале работал в должности руководителя службы новостей, далее ведущим информационно-аналитической программы "Сегодня о главном". Последнее место работы – канал "Эспрессо".
 




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Обсуждения

Ігор

сегодня, 22:11

Держава такими пільгами дає дивну психологічну установку, а потім дивується що нема бажаючих. Виходить, що всі, кого мобілізували, обов'язково загинуть! До останнього українця, окрім юдейців! А якщо в тебе 3 неповнолітніх, то їх ж треба комусь виховувати! А от в кого 1 чи 2 або нема зовсім, або дорослі - їх можна на забій. Тих жінок, яким не вистачило чоловіків - юдейці запліднять. Там де 1 чи 2 неповнолітніх, там мати сама впорається - ще і гроші отримає за втрату годувальника (якщо переможемо). Не дивно, що в цій недодержаві ніхто не зацікавлений, окрім розікрасти. Її створили комфортною, тільки для обмеженої кількості обраних. А ті ще і похваляться: ось подивиться на мене Героя, та я ж патріот, залюбки гори зверну, але, трясця, закон не дозволяє, а я ж такий законослухняний!


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