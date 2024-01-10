Известный украинский телеведущий из Донбасса предал свою страну и поехал строить карьеру в Россию

Украинский ведущий и стилист Даниил Грачев известен как эксперт проекта "Богиня шопинга". Он пользовался популярностью не только в своей стране, но и в России.

Даниил Грачев (фото из открытых источников)

Стало известно, что родился он в Донецке, был журналистом на телеканале ТЕТ и отстаивал единство Украины. Его карьерный рост стремительно развивался на родине, однако это не удержало его от измены.

Грачев переехал в страну-агрессорку и там хочет продолжить собственную телевизионную карьеру. Он претендует на место телеведущего в шоу "Модный приговор". Ранее шоу вел Александр Васильев, осудивший преступные действия Кремля и уехавший из РФ.

Я когда-то смотрел "Модный приговор". Я сегодня был ведущим "Модного приговора". Расстояние между этими фразами лет 15. Но все возможно. Такая разовая и огромная возможность увидеть изнутри все то, что видел когда-то по ТВ. Говорят, вроде бы, неплохо получилось. Мне точно было весело", — сообщил в соцсетях Грачев.

На это обратил внимание телеведущий Анатолий Анатолич. В социальных сетях он высказался по этому поводу:

"К сожалению, такие "дончане" — очень ценный ресурс россиян... Интересно, остался ли у этого чмона украинский паспорт, чтобы ездить за границу, но паспорта "денере" у него точно нет".

К слову, бывший украинец Даниил Грачев ничего не говорит о войне в Украине. С начала полномасштабного вторжения он пропал из сети, но затем вернулся . и продолжил вести свой блог.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в странский режиссер обманул Минкульт и уехал в Россию . В украинских медиа обнародована информация, что украинский режиссер Тарас Голубков стал режиссером клипа российской исполнительницы Клавы Коки. Художник также обратился за разрешением на выезд в Министерство культуры, но указал чиновникам совсем другую цель командировки.