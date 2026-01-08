Известный украинский телеведущий стал посмешищем: почему его высмеивают

Рубрики
Украинский телеведущий Григорий Решетник защитил научную работу, посвященную шоу "Холостяк", и получил степень доктора философии, однако реакция пользователей сети оказалась неоднозначной.
Григорий Решетник (фото из открытых источников)
О своем научном успехе ведущий сообщил в социальной сети Threads.
Решетник также отметил, что радуется повышенным вниманием к своей научной работе.
После этого телеведущий решил подробнее рассказать о собственном образовательном и научном пути, который длился много лет.
Он также уточнил, что предметом его исследования стало шоу "Холостяк" как явление аудиовизуальной культуры.
"Тему исследования выбрал не мифическую, а близкую для меня, ведь 15 лет как причастный к созданию самого популярного реалити", — подытожил телеведущий.
В то же время, украинцы по-разному восприняли такую тему диссертации.
"Интересно, на защите Гриша раздавал розы?";
Как известно, в 2019 году Суханов получил украинское гражданство, а в 2022 показал свой новый паспорт.