Известный украинский телеведущий стал посмешищем: почему его высмеивают

Украинский телеведущий Григорий Решетник защитил научную работу, посвященную шоу "Холостяк", и получил степень доктора философии, однако реакция пользователей сети оказалась неоднозначной.

Григорий Решетник (фото из открытых источников)

О своем научном успехе ведущий сообщил в социальной сети Threads.

"Признаться, до конца не понимаю иронии по моей диссертации, правда, у вас есть на это абсолютное право", — так Григорий ответил на волну критики.

Решетник также отметил, что радуется повышенным вниманием к своей научной работе.

"К тому же я благодарен вам, что наконец-то в тредс мы поднимаем тему науки, потому что она должна быть современной и актуальной", — добавил он.

После этого телеведущий решил подробнее рассказать о собственном образовательном и научном пути, который длился много лет.

"Да, я действительно окончил университет с отличием, потом поступил в аспирантуру, начал преподавать, уже лет восемь как пишу научную работу и в прошлом году — наконец-то защитил диссертацию и получил научную степень доктора философии", — написал Решетник.

Он также уточнил, что предметом его исследования стало шоу "Холостяк" как явление аудиовизуальной культуры.

"Тему исследования выбрал не мифическую, а близкую для меня, ведь 15 лет как причастный к созданию самого популярного реалити", — подытожил телеведущий.

В то же время, украинцы по-разному восприняли такую тему диссертации.

"Уважаемые культурологи и коллеги (я все еще аспирант, правда спец. С1, "Экономика и международные экономические отношения"), а кто будет защищаться по сериалу "Слепа"? Это тоже еще тот культурный феномен...";

"Интересно, на защите Гриша раздавал розы?";

"Учишься 4 года в аспирантуре, готовишь статьи, участвуешь в конференциях, описываешь исследования. Решетник: написал диссертацию о том, как какой-то Тарасик по сценарию будет выбирать Ирочку или Настю", — написали пользователи соцсетей.

