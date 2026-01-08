Відомий український телеведучий став посміховиськом: чому його висміюють

Рубрики
Український телеведучий Григорій Решетнік захистив наукову роботу, присвячену шоу "Холостяк", і здобув ступінь доктора філософії, однак реакція користувачів мережі виявилася неоднозначною.
Григорій Решетнік (фото з відкритих джерел)
Про свій науковий успіх ведучий повідомив у соціальній мережі Threads.
Решетнік також зазначив, що тішиться підвищеною увагою до своєї наукової праці.
Після цього телеведучий вирішив докладніше розповісти про власний освітній та науковий шлях, який тривав багато років.
Він також уточнив, що предметом його дослідження стало шоу "Холостяк" як явище аудіовізуальної культури.
"Тему дослідження вибрав не міфічну, а близьку для мене, адже 15 років як причетний до створення найпопулярнішого реаліті", — підсумував телеведучий.
Водночас українці по-різному сприйняли таку тему дисертації.
"Цікаво, на захисті Гриша роздавав троянди? ";
