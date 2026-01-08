Відомий український телеведучий став посміховиськом: чому його висміюють

Український телеведучий Григорій Решетнік захистив наукову роботу, присвячену шоу "Холостяк", і здобув ступінь доктора філософії, однак реакція користувачів мережі виявилася неоднозначною.

Григорій Решетнік (фото з відкритих джерел)

Про свій науковий успіх ведучий повідомив у соціальній мережі Threads.

"Зізнатися, до кінця не розумію іронії щодо моєї дисертації, правда, ви маєте на це абсолютне право", — так Григорій відповів на хвилю критики.

Решетнік також зазначив, що тішиться підвищеною увагою до своєї наукової праці.

"До того ж я вдячний вам, що нарешті в тредс ми піднімаємо тему науки, тому що вона повинна бути сучасною і актуальною", — додав він.

Після цього телеведучий вирішив докладніше розповісти про власний освітній та науковий шлях, який тривав багато років.

"Так, я дійсно закінчив університет на відмінно, потім вступив до аспірантури, почав викладати, вже років вісім як пишу наукову роботу і минулого року — нарешті захистив дисертацію і отримав науковий ступінь доктора філософії", — написав Решетнік.

Він також уточнив, що предметом його дослідження стало шоу "Холостяк" як явище аудіовізуальної культури.

"Тему дослідження вибрав не міфічну, а близьку для мене, адже 15 років як причетний до створення найпопулярнішого реаліті", — підсумував телеведучий.

Водночас українці по-різному сприйняли таку тему дисертації.

"Шановні культурологи та колеги (я все ще аспірант, правда спец. С1, "Економіка та міжнародні економічні відносини"), а хто буде захищатися за серіалом "Сліпа"? Це теж ще той культурний феномен... ";

"Цікаво, на захисті Гриша роздавав троянди? ";

"Вчишся 4 роки в аспірантурі, готуєш статті, береш участь у конференціях, описуєш дослідження. Решетник: написав дисертацію про те, як якийсь Тарасик за сценарієм буде вибирати Ірочку чи Настю", — написали користувачі соцмереж.

