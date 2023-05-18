Известный украинский ведущий похвастался отдыхом в Риме и нарвался на осуждение украинцев

Звездный телеведущий Григорий Решетник поделился с поклонниками фотографий из Рима. Он совершил прогулку по городу вместе со своей женой Кристиной Решетник.

Григорий Решетник (фото из открытых источников)

Сограждане отрицательно оценили этот уступок телезвезде. Они высказываются, что теперь недопустимо преподавать такие кадры, когда многие украинские семьи находятся в разлуке, пока идет война в Украине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Подписными задали Решетнику вопрос, почему он не защищает Украину на фронте. Ибо большинство представителей сильной половины еще в первые дни полномасштабной русской войны пошли в ряды ВСУ, чтобы помочь преодолеть оккупантов. Но телеведущий не ответил на эти комментарии.

К слову, Григорий Решетник все же ответил на комментарий уважать семьи военных. Он отписал: "Я не только уважаю, но и помогаю нашим ребятам и девушкам и их семьям. А они благодарят и поддерживают меня! И по этому видео тоже".





Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в ведущий ведущий получил повестку и признался, уйдет ли на фронт. Известный ведущий Тимур Мирошниченко, работающий корреспондентом на "Евровидении" в Ливерпуле, рассказал, отправится ли он на фронт. На днях он сказал, что ему пришла повестка. Еще Тимура спросили, думает ли он о том, что, возможно, придется пойти на войну. Ведь многие военнослужащие находятся на фронте больше года, им нужна замена. Еще Мирошниченко рассказал, пустят ли его за границу после скандальных событий с комиком Щегелем, который не вернулся в Украину и при этом хвастается этим "поступком". Как утверждает телеведущий, Министерство культуры наработало здесь порядок и здесь он не будет нарушителем.