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Известный украинский ведущий похвастался отдыхом в Риме и нарвался на осуждение украинцев

Украинцы негативно отреагировали на его хвастовство Решетника

сегодня, 22:30
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Автор:

Лиля Воробьева

Звездный телеведущий Григорий Решетник поделился с поклонниками фотографий из Рима. Он совершил прогулку по городу вместе со своей женой Кристиной Решетник.

Известный украинский ведущий похвастался отдыхом в Риме и нарвался на осуждение украинцев

Григорий Решетник (фото из открытых источников)

Сограждане отрицательно оценили этот уступок телезвезде. Они высказываются, что теперь недопустимо преподавать такие кадры, когда многие украинские семьи находятся в разлуке, пока идет война в Украине.


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Подписными задали Решетнику вопрос, почему он не защищает Украину на фронте. Ибо большинство представителей сильной половины еще в первые дни полномасштабной русской войны пошли в ряды ВСУ, чтобы помочь преодолеть оккупантов. Но телеведущий не ответил на эти комментарии.

К слову, Григорий Решетник все же ответил на комментарий уважать семьи военных. Он отписал: "Я не только уважаю, но и помогаю нашим ребятам и девушкам и их семьям. А они благодарят и поддерживают меня! И по этому видео тоже".

Известный украинский ведущий похвастался отдыхом в Риме и нарвался на осуждение украинцев - фото 2

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в ведущий ведущий получил повестку и признался, уйдет ли на фронт. Известный ведущий Тимур Мирошниченко, работающий корреспондентом на "Евровидении" в Ливерпуле, рассказал, отправится ли он на фронт. На днях он сказал, что ему пришла повестка. Еще Тимура спросили, думает ли он о том, что, возможно, придется пойти на войну. Ведь многие военнослужащие находятся на фронте больше года, им нужна замена. Еще Мирошниченко рассказал, пустят ли его за границу после скандальных событий с комиком Щегелем, который не вернулся в Украину и при этом хвастается этим "поступком". Как утверждает телеведущий, Министерство культуры наработало здесь порядок и здесь он не будет нарушителем.



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