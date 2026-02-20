Известный украинский ведущий попал в серьезное в ДТП: как он сейчас выглядит (ФОТО)

Украинский телеведущий телемарафона "Единые новости" Андрей Ковальский поделился историей серьезного дорожно-транспортного происшествия, которое оставило заметный след на его лице. Об этом он рассказал во время эфира программы "Утро в большом городе".

Андрей Ковальский (фото из открытых источников)

Как отметил Ковальский, авария произошла во время его заграничной командировки. В момент столкновения он сидел на заднем сиденье автомобиля вместе с другой пассажиркой, при этом оба были не пристегнуты ремнями безопасности. При ударе женщина ударилась об него головой, из-за чего Андрей получил травму лица.

"ДТП произошло за границей. Я был пассажиром и в меня влетела другая пассажирка. Немного изменила мне разрез губ. Обязательно пристегивайтесь, если вы садитесь в машину", — предупредил Ковальский.

Телеведущий на собственном опыте убедился, к каким последствиям может привести пренебрежение ремнями безопасности. Медикам пришлось накладывать швы на его верхнюю губу в двух местах. После заживления травм на губе все равно остались заметные следы аварии.

Внешние изменения Андрея Ковальского связаны не только с последствиями ДТП. Ведущий значительно похудел, сосредоточившись на правильном питании, приеме витаминов и регулярных физических нагрузках. Также для достижения лучшего результата он обратился за помощью к специалистам.

