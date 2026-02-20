Відомий український ведучий потрапив у серйозну в ДТП: як він тепер виглядає (ФОТО)

Український телеведучий телемарафону "Єдині новини" Андрій Ковальський поділився історією серйозної дорожньо-транспортної пригоди, яка залишила помітний слід на його обличчі. Про це він розповів під час ефіру програми "Ранок у великому місті".

Андрій Ковальський (фото з відкритих джерел)

Як зазначив Ковальський, аварія трапилася під час його закордонного відрядження. У момент зіткнення він сидів на задньому сидінні автомобіля разом з іншою пасажиркою, при цьому обидва були не пристебнуті ременями безпеки. Під час удару жінка вдарилася об нього головою, через що Андрій отримав травму обличчя.

"ДТП сталася за кордоном. Я був пасажиром і в мене влетіла інша пасажирка. Трохи змінила мені розріз губ. Обов'язково пристібайтеся, якщо ви сідаєте в машину", — попередив Ковальський.

Телеведучий на власному досвіді переконався, до яких наслідків може призвести нехтування ременями безпеки. Медикам довелося накладати шви на його верхню губу у двох місцях. Після загоєння травми на губі все одно залишилися помітні сліди аварії.

Зовнішні зміни Андрія Ковальського пов’язані не лише з наслідками ДТП. Ведучий значно схуд, зосередившись на правильному харчуванні, прийомі вітамінів і регулярних фізичних навантаженнях. Також для досягнення кращого результату він звернувся по допомогу до спеціалістів.

