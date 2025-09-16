Известный украинский врач эмоционально отреагировал на интервью Пугачевой

В интервью Олесе Бацман он рассказал, что внимательно пересмотрел большое интервью артистки, поскольку имеет к ней особое отношение. Комаровский также признался, что завидует Олесе Бацман и Дмитрию Гордону, лично знакомым с Пугачевой:

"Для меня Алла Пугачева – это бог. Я ее люблю. Она символ светлого, доброго. И того, как человек может сам себя сделать. Как он говорил о непродающейся совести. Ну и главное, что приятно, когда люди, которых ты безумно любишь, доверяешь, уважаешь, полностью на 100% оправдывают".

По словам врача, самой большой трагедией является измена тех людей, которых искренне уважаешь. В качестве примера он привел певца и композитора Александра Розенбаума, поддержавшего агрессию против Украины.

"Благодарю ее, что она есть, и спасибо, что она никогда не подвела. Это очень важно, когда те, кого ты любишь, не подводят", — подчеркнул он, говоря об Алле Пугачевой.