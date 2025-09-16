logo

BTC/USD

116051

ETH/USD

4529.87

USD/UAH

41.19

EUR/UAH

48.77

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Известный украинский врач эмоционально отреагировал на интервью Пугачевой
commentss НОВОСТИ Все новости

Известный украинский врач эмоционально отреагировал на интервью Пугачевой

Комаровский говорит, что восхищается Пугачевой

16 сентября 2025, 23:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Украинский врач Евгений Комаровский выразил благодарность российской певице Алле Пугачевой за ее позицию по войне против Украины.

Известный украинский врач эмоционально отреагировал на интервью Пугачевой

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

В интервью Олесе Бацман он рассказал, что внимательно пересмотрел большое интервью артистки, поскольку имеет к ней особое отношение. Комаровский также признался, что завидует Олесе Бацман и Дмитрию Гордону, лично знакомым с Пугачевой:

"Для меня Алла Пугачева – это бог. Я ее люблю. Она символ светлого, доброго. И того, как человек может сам себя сделать. Как он говорил о непродающейся совести. Ну и главное, что приятно, когда люди, которых ты безумно любишь, доверяешь, уважаешь, полностью на 100% оправдывают".

По словам врача, самой большой трагедией является измена тех людей, которых искренне уважаешь. В качестве примера он привел певца и композитора Александра Розенбаума, поддержавшего агрессию против Украины.

"Благодарю ее, что она есть, и спасибо, что она никогда не подвела. Это очень важно, когда те, кого ты любишь, не подводят", — подчеркнул он, говоря об Алле Пугачевой.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Пугачева рассказала, что думает о Путине и публично обратилась к нему. Российская эстрадная звезда Алла Пугачева призналась, что раньше была поклонницей кремлевского диктатора Владимира Путина, поддерживала его на выборах и даже занималась агитацией.

"Я долго размышляла. Ведь Путин не глупый мужчина, я его знала лично. Я не просто поддерживала его, я отдавала за него свой голос. Я была настолько поражена, что даже агитировала. Казалось: "Ну вот, наконец!". Он произносил потрясающие слова. Даже по поводу Украины. думала: "Вот какой человек". И теперь, конечно, для меня это шок", – рассказала Пугачева в интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой на YouTube.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости