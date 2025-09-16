logo_ukra

Відомий український лікар емоційно відреагував на інтерв'ю Пугачової
НОВИНИ

Відомий український лікар емоційно відреагував на інтерв'ю Пугачової

Комаровський каже, що захоплюється Пугачовою

16 вересня 2025, 23:55
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Український лікар Євген Комаровський висловив вдячність російській співачці Аллі Пугачовій за її позицію щодо війни проти України.

Відомий український лікар емоційно відреагував на інтерв'ю Пугачової

Алла Пугачова (фото з відкритих джерел)

В інтерв’ю Олесі Бацман він розповів, що уважно переглянув велике інтерв’ю артистки, адже має до неї особливе ставлення. Комаровський також зізнався, що заздрить Олесі Бацман та Дмитру Гордону, які особисто знайомі з Пугачовою:

"Для мене Алла Пугачова – це бог. Я її люблю. Вона символ світлого, доброго. І того, як людина може сама себе зробити. Як вона говорила про совість, яка не продається. Ну і головне, що приємно, коли люди, яких ти шалено любиш, довіряєш, поважаєш, повністю на 100% виправдовують [очікування]".

За словами лікаря, найбільшою трагедією є зрада тих людей, яких щиро поважаєш. Як приклад він навів співака та композитора Олександра Розенбаума, який підтримав агресію проти України.

"Дякую їй, що вона є, і дякую, що вона ніколи не підвела. Це дуже важливо, коли ті, кого ти любиш, не підводять", – наголосив він, говорячи про Аллу Пугачову.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Пугачова розповіла, що думає про Путіна і публічно звернулася до нього.  Російська естрадна зірка Алла Пугачова зізналася, що раніше була прихильницею кремлівського диктатора Володимира Путіна, підтримувала його на виборах і навіть займалася агітацією.

"Я довго розмірковувала. Адже Путін не дурний чоловік, я його знала особисто. Я не просто підтримувала його, я віддавала за нього свій голос. Я була настільки вражена, що навіть агітувала. Здавалося: "Ну ось, нарешті!". Він виголошував приголомшливі слова. Навіть стосовно України. Усе, що я сама думала, він озвучував. Для мене це був справжній кумир. Я думала: "Ось яка людина". І тепер, звичайно, для мене це шок", – розповіла Пугачова в інтерв’ю російській журналістці Катерині Гордєєвій на YouTube.
 

 



