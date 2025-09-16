Відомий український лікар емоційно відреагував на інтерв'ю Пугачової

В інтерв’ю Олесі Бацман він розповів, що уважно переглянув велике інтерв’ю артистки, адже має до неї особливе ставлення. Комаровський також зізнався, що заздрить Олесі Бацман та Дмитру Гордону, які особисто знайомі з Пугачовою:

"Для мене Алла Пугачова – це бог. Я її люблю. Вона символ світлого, доброго. І того, як людина може сама себе зробити. Як вона говорила про совість, яка не продається. Ну і головне, що приємно, коли люди, яких ти шалено любиш, довіряєш, поважаєш, повністю на 100% виправдовують [очікування]".

За словами лікаря, найбільшою трагедією є зрада тих людей, яких щиро поважаєш. Як приклад він навів співака та композитора Олександра Розенбаума, який підтримав агресію проти України.

"Дякую їй, що вона є, і дякую, що вона ніколи не підвела. Це дуже важливо, коли ті, кого ти любиш, не підводять", – наголосив він, говорячи про Аллу Пугачову.