Известный ведущий получил повестку и признался, уйдет ли на фронт

Известный ведущий Тимур Мирошниченко, что будет корреспондентом на "Евровидении" в Ливерпуле, рассказал, отправится ли он на фронт. На днях он сказал, что ему пришла повестка.

Тимур Мирошниченко (фото из открытых источников)

"Я военнообязанный, офицер, проходил военную кафедру в университете. Это абсолютно нормальный процесс — раз в несколько лет ты должен приходить в военкомат. В 2006 году я принял присягу на верность украинскому народу. С тех пор хожу в военкомат. Так совпало, что я был там в 2016 или 2017 году, в 2021 и теперь снова пригласили, чтобы проверить все документы. Я сходил, сделал это", — проинформировал телеведущий представителей "24 канала".

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Еще Тимура спросили, думает ли он о том, что, возможно, придется пойти на войну. Ведь многие военнослужащие находятся на фронте больше года, им нужна замена.

"Всякое может быть. Конечно, говорить, что этого никогда не произойдет, я не могу. Потому что мы все не знаем, что будет завтра. Все может быть", — сказал Тимур.

Еще Мирошниченко рассказал, пустят ли его за границу после скандальных событий с комиком Щегелем, который не вернулся в Украину и хвастается этим "поступком". Как утверждает телеведущий, Министерство культуры наработало здесь порядок и здесь он не будет нарушителем.

"Первый пункт – посещение военкомата. Например, я последний раз был в военкомате 6 марта этого года. Все документы в порядке. То, что я вернусь, так понятно – у меня здесь дети, семья, любимая работа. Если бы я очень хотел, я бы уже давным-давно был за границей, но я люблю Украину и никогда даже не думал о том, что в самые сложные времена буду за границей, конечно, нет. Свою миссию исполню и вернусь. 13 мая финал, 14 мая в Варшаве, 15 — в Украине. Все понятно. А 17 у меня эфир, так я должен быть уже в Киеве", — подытожил Мирошниченко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Тернополе женщина получила повестку на улице