Российская бывшая художественная гимнастка Алина Кабаева, которую в медиа часто называют вероятной партнершей российского диктатора Владимир Путин, снова оказалась в центре обсуждений из-за своей внешности.

Алина Кабаева (фото из открытых источников)

Соответствующие фотографии она опубликовала на своей странице в Instagram. На снимках заметно, что лицо эксспортсменки выглядит значительно измененным, что вызвало новую волну предположений о возможных пластических вмешательствах.

В частности, на фото обращает на себя внимание сильно подтянутая кожа лица, измененная форма скул и глаз. Из-за этих изменений некоторые пользователи отмечают, что бывшую гимнастку стало трудно узнать.

В комментариях под корреспонденцией преобладают комплименты и одобрительные отзывы подписчиков. Критики практически нет, что многие объясняют атмосферой страха перед открытой критикой власти в России.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская спортсменка по художественной гимнастике и, по предположениям СМИ, приближена к диктатору Владимиру Путину Алине Кабаеве, которая, вероятно, сопровождала его во время поездки в Китай, сообщила о собственных договоренностях, достигнутых во время этого виз.

В своем Instagram она написала, что международный турнир по художественной гимнастике "Кубок Небесная грация" будет снова проходить в Китае. По словам Кабаевой, главной ареной соревнований станет спорткомплекс "Шоуган" в Пекине, где в 2025 году состоится главный старт по правилам Международной ассоциации "Небесная грация".

Вместе с тем в медиа обращают внимание, что в последнее время внешность Кабаевой изменилась: после пластических вмешательств ее лицо стало почти неузнаваемым.

