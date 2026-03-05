Кабаєва знову перекроїла своє обличчя (ФОТО)

Російська колишня художня гімнастка Аліна Кабаєва, яку в медіа часто називають ймовірною партнеркою російського диктатора Володимир Путін, знову опинилася в центрі обговорень через свою зовнішність.

Аліна Кабаєва (фото з відкритих джерел)

Відповідні фотографії вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На знімках помітно, що обличчя ексспортсменки виглядає значно зміненим, що викликало нову хвилю припущень про можливі пластичні втручання.

Зокрема, на фото звертає на себе увагу сильно підтягнута шкіра обличчя, змінена форма вилиць і очей. Через ці зміни деякі користувачі зазначають, що колишню гімнастку стало важко впізнати.

У коментарях під дописом переважають компліменти та схвальні відгуки від підписників. Критики ж практично немає, що багато хто пояснює атмосферою страху перед відкритою критикою влади у Росії.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська спортсменка з художньої гімнастики та, за припущеннями ЗМІ, наближена до диктатора Володимира Путіна Аліна Кабаєва, яка, ймовірно, супроводжувала його під час поїздки до Китаю, повідомила про власні домовленості, досягнуті під час цього візиту.

У своєму Instagram вона написала, що міжнародний турнір з художньої гімнастики "Кубок Небесна грація" знову проходитиме у Китаї. За словами Кабаєвої, головною ареною змагань стане спорткомплекс "Шоуган" у Пекіні, де у 2025 році відбудеться головний старт за правилами Міжнародної асоціації "Небесна грація".

Разом з тим, у медіа звертають увагу, що останнім часом зовнішність Кабаєвої змінилася: після пластичних втручань її обличчя стало майже невпізнаваним.

