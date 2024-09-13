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Как блогер Волошин обошёл закон и покинул Украину: подробности

Волошин выехал из Украины 31 июля 2024 года "как водитель микроавтобуса Volkswagen"

сегодня, 17:13
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Черновалова Кристина

Блогер Александр Волошин смог уехать из Украины 31 июля этого года, использовав систему "Шлях". Он был зарегистрирован как водитель микроавтобуса компании, которая имеет разрешение на международные перевозки. Журналистка Рамина Эсхакзай выяснила, что Волошин использовал законные способы для своего уезда, обходя некоторые ограничения.

Как блогер Волошин обошёл закон и покинул Украину: подробности

Как Волошин уехал с Украины

Рамина Эсхакзай попыталась узнать подробности у самого Александра Волошина, но тот отказался обсуждать свою поездку. Тогда журналистка обратилась за информацией к своим контактам в правоохранительных органах. Оказалось, что Александр был оформлен через компанию "Рос Транс", которая вписала его в систему "Шлях" как водителя. Это дало ему официальную возможность пересечь границу без препятствий.

Эсхакзай отметила, что Волошин уже использовал подобные схемы для поездок за границу. Она также добавила, что блогер и другие подобные ему люди часто просят деньги у своих подписчиков на помощь украинским военным. Но вместо того, чтобы помогать, они тратят собранные средства на личные нужды и уезжают из страны, что вызывает сомнения в честности их намерений.

“Такие блогеры, как Александр Волошин, собирают со своих подписчиков деньги. Люди им бросают деньги для того, чтобы они завезли помощь для наших защитников. А такие блогеры, как Александр Волошин, пользуясь пробелами в нашем законодательстве, выезжают за границу и транслируют, что это нормально”, – говорит Рамина Эсхакзай.

Журналистка подчеркнула, что нет смысла обвинять пограничников в содействии побегу Волошина, так как они видели лишь официальные документы и выполнили свою работу. Попытки связаться с компанией "Рос Транс" для комментариев не увенчались успехом, так как все контакты оказались недействительными. 

Ранее “Комментарии” писали, что украинский блоггер Волошин призвал к миру с Россией после российского обстрела детской больницы в Киеве. Теперь он в базе "Миротворца".



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bUjvM_-em_g&ab_channel=RAMINA
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