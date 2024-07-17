Популярного блогера внесли в базу "Миротворец": он отреагировал (ВИДЕО)

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Slava Kot
Украинский блоггер Александр Волошин. Фото из открытых источников
Скандальный блогер Александр Волошин прокомментировал, что его внесли в базу "Миротворец", куда попадает большое количество предателей и коллаборантов. Блогер заявил, что удивлен таким решением.
Александр Волошин в Instagram опубликовал свою реакцию на попадание в списки "Миротворца". 29-летний блогер заявил, что не поверил, когда впервые увидел информацию о себе в этой базе.
На странице Волошина на сайте "Миротворец" его назвали "пособником российско-фашистских захватчиков и террористов" и обвиняют в распространении российской пропаганды.
Напомним, что после массированной ракетной атаки России, когда одна из ракет попала в детскую больницу, Волошин был среди блогеров, призывавших договариваться с Россией об окончании войны в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народная депутат Марьяна Безуглая отреагировала на свое появление в базе "Миротворца".
Также "Комментарии" писали, что украинский блогер Спартак Суббота попал в скандал.
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