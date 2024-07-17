Популярного блогера внесли в базу "Миротворец": он отреагировал (ВИДЕО)

Украинский блоггер Александр Волошин. Фото из открытых источников

Скандальный блогер Александр Волошин прокомментировал, что его внесли в базу "Миротворец", куда попадает большое количество предателей и коллаборантов. Блогер заявил, что удивлен таким решением.



Александр Волошин в Instagram опубликовал свою реакцию на попадание в списки "Миротворца". 29-летний блогер заявил, что не поверил, когда впервые увидел информацию о себе в этой базе.

"Думал что товарищ решил меня пранкануть, но потом понял что это правда. Я не знаю как мне реагировать на это, каждый день происходят события, которые делают меня в глазах тех людей, которые не видели всей ситуации, врагом, и заставляют меня оправдываться" , — сказал блогер-миллионник.

На странице Волошина на сайте "Миротворец" его назвали "пособником российско-фашистских захватчиков и террористов" и обвиняют в распространении российской пропаганды.

"Не знаю что дальше делать и что ожидать, но судя по всему, это далеко не финал. Такое ощущение, что дело времени, когда меня просто упакуют, сделают врагом народа. Причем сделают так, чтобы люди реально поверили в это. Что-нибудь придумают, как это сделать. Сделать человека антигероем очень легко", – сказал блогер.

Напомним, что после массированной ракетной атаки России, когда одна из ракет попала в детскую больницу, Волошин был среди блогеров, призывавших договариваться с Россией об окончании войны в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народная депутат Марьяна Безуглая отреагировала на свое появление в базе "Миротворца".



Также "Комментарии" писали, что украинский блогер Спартак Суббота попал в скандал.