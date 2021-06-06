У принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь: как ее назвали

В королевской семье снова пополнение: 36-летний принц Гарри и 39-летняя Меган Маркл во второй раз стали родителями. Радостное событие произошло еще в пятницу, 4 июня, в одном из роддомов Калифорнии.

принц Гарри и Меган Маркл (фото из открытых источников)

Бывшие герцог и герцогиня Сассекские назвали девочку Лилибет Диана Маунтбаттен-Виндзор, в честь прабабушки, Ее Величества Королевы, семейное прозвище которой Лилибет, а второе имя Диана, было выбрано в честь покойной бабушки — принцессы Уэльской.

В официальном заявлении говорится, что сейчас Меган Маркл и малышка находятся дома и чувствуют себя хорошо. Девочка, к слову, родилась весом около 3,5 килограмм.

Отметим, что бывшие герцоги Сассекские о будущем пополнении в семье сообщили в феврале текущего года, опубликовав фотографию, на которой Меган Маркл не скрывает свой заметно округлившийся животик. Королевская семья была искренне рада за супругов и пожелала им всего самого наилучшего. Позже принц Гарри и Меган Маркл объявили, что ожидают девочку.

Напомним, что принц женился на американской актрисе Меган Маркл в 2018 году и в связи с этим получил титул герцога Сассекского. А 6 мая 2019 года у супругов родился сын, которого назвали Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. Он стал седьмым в очереди на королевский престол.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в ноябре 2020 года Меган Маркл призналась, что у нее случился выкидыш. Знаменитость рассказала, что это случилось летом. По ее словам, она встала и подошла к своему сыну, но почувствовала резкую боль, от которой присела, держа на руках своего первенца. Позже они с принцем Гарри поехали в больницу и узнали, что потеряли малыша.

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