Как гитарист-любитель написал Гимн Украины: история, которая звучит уже более 150 лет

Сегодня, 4 марта, отмечают день рождения человека, чья музыка стала одним из мощнейших символов украинской государственности. Именно в этот день в 1815 году родился Михаил Вербицкий – композитор, священник и автор музыки в Государственный гимн Украины "Еще не умерла Украина" .

От сироты к автору Гимна Украины: удивительная история композитора, чью музыку знает каждый

Его история напоминает сценарий драматического фильма: сиротство, нищету, исключение из семинарии из-за любви к музыке, потери близких и одновременно создания мелодии, которая стала голосом целой нации.

Сиротство и непростое детство

Будущий автор украинского гимна родился в селе Явирник Русский (ныне территория Польши), в семье греко-католического священника.

Его отец служил настоятелем местной церкви, а мать происходила из мещанской семьи из Перемышля.

В семье было трое сыновей, и Михаил стал вторым ребенком. Его жизнь с самого начала сопровождали драматические обстоятельства. Старший брат, которого тоже звали Михаилом, умер в двухлетнем возрасте. А на следующий день после его смерти родился другой сын — будущий композитор.

Когда мальчику исполнилось всего десять лет, умер отец. Вскоре мать вторично вышла замуж и отказалась от детей.

Опеку над ребятами взял их родственник — епископ Иван Снигурский . Именно он фактически спас будущего композитора и предоставил ему шанс на образование.

Гитара, из-за которой его выгоняли

Михаил учился при Перемышльском кафедральном соборе, где пел в церковном хоре и изучал музыку.

В 1834 году он поступил во Львовскую духовную семинарию. Однако строгие преподаватели не были в восторге от его характера. По воспоминаниям современников, юноша часто опаздывал на молитвы, пел веселые песни и имел независимый характер.

А главной проблемой стало его пристрастие к гитаре.

В то время этот инструмент считали легкомысленным и даже неприличным будущему священнику. Из — за любви к гитаре и веселому характеру Вербицкого дважды исключали из семинарии .

Интересно, что увлечение гитарой началось случайно – когда юноша лечил травму и лежал в госпитале со сломанной ногой. Там он начал активно играть на инструменте.

Впоследствии Вербицкий фактически ввел моду на гитарную музыку в Галиции . Исследователи считают его одним из основателей украинской гитарной музыкальной традиции.

В Национальной библиотеке Украины хранится его рукописная тетрадь "Guitare №16" , где содержатся композиции для гитары и голоса.

Личные трагедии

Жизнь композитора неоднократно была омрачена трагедиями.

В 1838 году он женился на австрийке Барбаре Сенер. Но семейное счастье длилось недолго – жена умерла после родов, оставив Михаила с маленьким сыном.

Чтобы выжить, Вербицкий преподносил уроки игры на гитаре, пел в хорах, преподавал музыку, работал в церковных учреждениях.

Материальные затруднения заставили его покинуть Львов и вернуться в Перемышль. Там он продолжил музыкальное образование у известного органиста Франца Лоренца, где овладел композицию и контрапункт.

Священник и композитор

В 1850 году Вербицкий получил священники. Перед этим он вторично женился — на Екатерине Барон. Но судьба снова нанесла удар: вторая жена тоже умерла, оставив его с двумя детьми. Священническое служение проходило в бедных селах Галиции. В конце концов, композитор стал настоятелем церкви в селе Млины возле современной украинско-польской границы, где прожил до конца жизни. Современники вспоминали, что священник жил очень скромно. Иногда на его столе не было ничего, кроме яблока , но даже в нищете он оставался жизнерадостным и оптимистичным.

Автор десятков музыкальных произведений

Вербицкий был очень продуктивным композитором. При жизни он написал 12 оркестровых рапсодий, 8 симфонических увертюр, десятки духовных композиций, музыку около 20 театральных представлений, многочисленные хоры, полонезы и другие произведения. Он также создал музыкальную композицию на слова Тараса Шевченко — "Завет" .

Как появился Гимн Украины

Самое известное произведение композитора возникло почти случайно.

В журнале "Заря" Вербицкий увидел стихотворение "Еще не умерла Украина" . Автором был Павел Чубинский , но в публикации имя поэта не было указано. Композитор был убежден, что текст принадлежит Шевченко, и написал ему музыку. Первый раз произведение прозвучало в Перемышле на собрании украинской общины. Никто тогда даже не подозревал, что эта мелодия станет одним из известнейших символов украинской государственности.

Последние годы и наследие

Михаил Вербицкий скончался 7 декабря 1870 года. Его похоронили в селе Млины возле старинной деревянной церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Впоследствии на могиле установили памятник с надписью "Автору гимна Украины" . Сегодня его мелодия звучит в школах, на международных соревнованиях, в парламенте, на фронте и государственных церемониях. Музыка, которую когда-то написал скромный священник и гитарист-любитель, стала голосом миллионов украинцев и символом борьбы за свободу.

Государственный гимн Украины за годы независимости исполняли десятки известных артистов , особенно часто он звучал в исполнении звезд после начала полномасштабного вторжения России. Среди тех, кто неоднократно пел главную песню страны на концертах, международных событиях и спортивных матчах - Тина Кароль , Злата Огневич , Александр Пономарев , Юлия Санина , Кристина Соловой , Оля Полякова , Настя Каменских , Надя Дорофеева , KOLAська и Наталья ; они исполняли гимн во время благотворительных концертов, футбольных матчей, международных акций поддержки Украины и торжественных событий, а еще раньше, в 1989 году, одним из первых публично акапельно спел украинский славень на фестивале Червона рута певец Василий Жданкин . Читайте также в "Комментариях", что ученые разрушили миф о потомках Чингисхана.